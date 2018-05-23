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В Белогорском районе под поездом погиб мужчина

В Белогорском районе под поездом погиб мужчина
Фото: emper1or.livejournal.com

В понедельник, 21 мая, в районе станции Возжаевка Белогорского района поезд сообщением Благовещенск – Хабаровск сбил мужчину. Травмы оказались смертельными. Происшествие случилось в вечернее время.

Сообщение о происшествии поступило в Белогорский линейный отдел Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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