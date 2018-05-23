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В Благовещенске неизвестные гнали по улице голых молодых парней (видео)

В Благовещенске неизвестные гнали по улице голых молодых парней (видео)

Благовещенцы делятся друг с другом видеозаписью, сделанной в центре города. В темное время суток молодые люди, один из которых снимает происходящее на видео, преследуют троих парней, которые полностью обнажены.

Компания идет по улице Ленина, напротив Общественно-культурного центра. Запись начинается со слов: «Все, пошли! Полетели!». Голых молодых людей преследуют, подгоняя. Автор видео, перемежая речь нецензурной бранью, называет парней наркоманами.

В полиции Благовещенска сообщили, что с видеозаписью сотрудники ознакомлены в ходе мониторинга социальных сетей. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – подчеркнули правоохранители.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    18 минут назад

    ну пля герой..выстроил и повел. Видать в прошлой жизни работал в СС. и че никто не вызвал полицию? Такие равнодушные у нас люди?

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