В Благовещенске неизвестные гнали по улице голых молодых парней (видео)

Благовещенцы делятся друг с другом видеозаписью, сделанной в центре города. В темное время суток молодые люди, один из которых снимает происходящее на видео, преследуют троих парней, которые полностью обнажены.

Компания идет по улице Ленина, напротив Общественно-культурного центра. Запись начинается со слов: «Все, пошли! Полетели!». Голых молодых людей преследуют, подгоняя. Автор видео, перемежая речь нецензурной бранью, называет парней наркоманами. В полиции Благовещенска сообщили, что с видеозаписью сотрудники ознакомлены в ходе мониторинга социальных сетей. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – подчеркнули правоохранители.

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Елена Котейко