В Белогорске четыре человека погибли в пожаре

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По факту гибели людей следственный отдел по городу Белогорск областного следственного управления возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов пояснил, что сообщение поступило с большим опозданием.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. На месте работают дознаватели: по предварительной версии, возгорание произошло от неосторожного обращения с огнем при курении.

Как сообщалось ранее пожар возник в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Никольскому шоссе. На момент прибытия огнеборцев квартира горела открытым пламенем. В течение восьми минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь повредил помещение по всей площади. Звено газодымозащитной службы спасло четырех человек, живущих этажом выше, двое из которых дети - девочки 8 и трех лет. Пять человек эвакуировано.