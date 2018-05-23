В Благовещенске средствами маткапитала можно оплатить услуги двух частных детских садов

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С 2018 года законодатели внесли негосударственные образовательные учреждения в список разрешённых направлений распоряжения семейными деньгами. Условие – наличие лицензии на образовательную деятельность и статус образовательной организации. Этим правом воспользовались уже два частных детских сада Благовещенска.

С января Пенсионный фонд выделяет средства маткапитала на родительскую плату за содержание 11 детей в двух частных садах Благовещенска. Средняя стоимость платы без дополнительных услуг, которые оказывает такой сад, – 10-15 тысяч рублей.

С 2018 года владельцы сертификатов также получили возможность использовать капитал, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Направить средства можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также, при наличии лицензии, деньгами из капитала теперь можно оплатить не только основное образование, но и дополнительное – различные виды спорта, уроки в художественных школах и другие детские развивающие кружки и секции различных форм собственности. Это стало возможным после того, как из перечня необходимых документов у образовательной организации исчезло наличие аккредитации.

По всем основным направлениям использования средств материнского капитала порядок не изменился. Распорядиться деньгами на улучшение жилищных условий до исполнения ребенку 3 лет можно на оплату ипотеки, целевого кредита на приобретение или строительство жилья, а также заём у юридического лица, а после 3 лет – напрямую без привлечения кредитных средств.

Также направить средства можно на формирование будущей накопительной пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номеру горячей линии – 8(4162) 202-319.