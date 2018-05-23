Благовещенцы жалуются на отсутствие в городе автобусов 2К

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В Благовещенске возникли проблемы с движением автобусов по маршруту 2К и 2К (Тенистая). Горожане отмечают, что дождаться их в обоих направлениях теперь проблематично, а в некоторых случаях и невозможно. В городской диспетчерской службе подтверждают, что на линию уже третью неделю выходят не все автобусы этого маршрута.

«22 мая утром с 8:25 я ждал этот автобус 40 минут на остановке по Литейной/ 50-летия Октября. Хотя за это время должно было быть два автобуса от жд вокзала отправлением в 8:27 и 8:42. Я мог, конечно, и на других маршрутах уехать, но там до места назначения мне пришлось бы идти 2-3 квартала. И я был не единственный, кто ждал этот автобус. И вечером также как минимум двух последних рейсов не было. Позвонил я в городскую диспетчерскую службу, там сказали, что автоколонна не выпустила автобусы на маршрут. Сегодня, кстати, тоже была похожая проблема», – рассказал благовещенец Максим.

Судя по информации на сайте городской диспетчерской службы, автобусы по маршруту 2К и 2К (Тенистая) должны ходить с интервалом от 15 до 30 минут. В учреждении объяснили, что проблема возникла с начала мая. И вместо 4 автобусов в каждом направлении на линию теперь часто выходит по одному.

«22 мая работал по Тенистой только один автобус весь день, даже дополнительный не выходил. А по Калинина было три. Из них ни один не отработал всю смену целиком. 23 мая из четырех только один автобус вышел на линию в каждом направлении. И выйдут сейчас на несколько часов еще два дополнительно, и все. То есть на 2К по Калинина выходит дополнительно один автобус на час, а на Тенистую выходит один автобус дополнительно на три часа, а вообще 4 должно быть.

Какой маршрут будут завтра, неизвестно: каждый день новая информация. Может быть вообще ни одного, а может быть наоборот – больше. Не хватает у них автобусов. Как начались сады с 1-го числа, так это и продолжается уже третью неделю. А сады закончатся только в начале октября. Так что все печально», – сообщили в диспетчерской службе.

Прокомментировать ситуацию в городской администрации обещали позднее. Между тем горожане просят заранее предупреждать их о подобных изменениях.

«От населения пожелание автоколонне – если ожидаются подобные проблемы, то неплохо было бы через СМИ информировать заранее. Потому что люди планируют свое время. Кто-то на работу или в больницу может опаздывать»,– высказал свое мнение один из горожан.