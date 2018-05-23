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сегодня, 13:20 16

Благовещенцы жалуются на отсутствие в городе автобусов 2К

Благовещенцы жалуются на отсутствие в городе автобусов 2К
Фото: 2x2.su

В Благовещенске возникли проблемы с движением автобусов по маршруту 2К и 2К (Тенистая). Горожане отмечают, что дождаться их в обоих направлениях теперь проблематично, а в некоторых случаях и невозможно. В городской диспетчерской службе подтверждают, что на линию уже третью неделю выходят не все автобусы этого маршрута.

«22 мая утром с 8:25 я ждал этот автобус 40 минут на остановке по Литейной/ 50-летия Октября. Хотя за это время должно было быть два автобуса от жд вокзала отправлением в 8:27 и 8:42. Я мог, конечно, и на других маршрутах уехать, но там до места назначения мне пришлось бы идти 2-3 квартала. И я был не единственный, кто ждал этот автобус. И вечером также как минимум двух последних рейсов не было. Позвонил я в городскую диспетчерскую службу, там сказали, что автоколонна не выпустила автобусы на маршрут. Сегодня, кстати, тоже была похожая проблема», – рассказал благовещенец Максим.

Судя по информации на сайте городской диспетчерской службы, автобусы по маршруту 2К и 2К (Тенистая) должны ходить с интервалом от 15 до 30 минут. В учреждении объяснили, что проблема возникла с начала мая. И вместо 4 автобусов в каждом направлении на линию теперь часто выходит по одному.

«22 мая работал по Тенистой только один автобус весь день, даже дополнительный не выходил. А по Калинина было три. Из них ни один не отработал всю смену целиком. 23 мая из четырех только один автобус вышел на линию в каждом направлении. И выйдут сейчас на несколько часов еще два дополнительно, и все. То есть на 2К по Калинина выходит дополнительно один автобус на час, а на Тенистую выходит один автобус дополнительно на три часа, а вообще 4 должно быть.

Какой маршрут будут завтра, неизвестно: каждый день новая информация. Может быть вообще ни одного, а может быть наоборот – больше. Не хватает у них автобусов. Как начались сады с 1-го числа, так это и продолжается уже третью неделю. А сады закончатся только в начале октября. Так что все печально», – сообщили в диспетчерской службе.

Прокомментировать ситуацию в городской администрации обещали позднее. Между тем горожане просят заранее предупреждать их о подобных изменениях.

«От населения пожелание автоколонне – если ожидаются подобные проблемы, то неплохо было бы через СМИ информировать заранее. Потому что люди планируют свое время. Кто-то на работу или в больницу может опаздывать»,– высказал свое мнение один из горожан.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • full

    full
    3 часа назад

    Дооптимизировались, уроды.

  • Виктогрия

    Виктогрия
    3 часа назад

    Действительно, как с линии убрали троллейбусы, теперь 2к не дождешься совсем, особенно вечером(

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Всё потому, что власть у нас никакая, безответственная, безвольная, безразличная, халатная, на автобусах не ездит, чихать им, автобусы ездят с нарушениями графика движения, с нарушениями пдд и никому до этого дела нет.

  • farfalla

    farfalla
    3 часа назад

    автоколонна и администрация всеми силами пытаются закрыть маршрут 2к! Троллейбусы убрали, маршрут поменяли. А теперь они этими перебоями в графике движения автобуса 2К решили отучить людей ездить на нем. А потом опять скажут: вот видите, маршрут этот невостребованный и его надо закрывать. Конечно невостребованный, когда ждешь по часу и не дожидаешься в итоге, когда не представляешь даже приблизительно, когда появится автобус, - кому он тогда нужен. Из микрорайона на вокзал к нужному времени как попасть - на такси только теперь. На прошлой неделе с Зейской/Калинина пыталась уехать на вокзал, вышла за 1,5 часа до поезда, а уехала в итоге на такси. Это у нас так ненавязчиво частных перевозчиков поддерживают? Автоколонна и администрация хотят убрать маршрут 2К не заботясь о пассажирах. В час пик из микрорайона маршруты 11, 12 и 38 битком ездят, даже на ступеньки не встать подчас и то потом приходится еще квартал-два пешком идти до нужного места. Молодые люди пройдут, а пожилые люди? Спасибо и низкий поклон автоколонне и администрации за такое грамотное составление городских автобусных маршрутов.

  • Дерзкая Леди

    Дерзкая Леди
    2 часа назад

    Вот было бы онлайн-отслеживание пассажирского транспорта как в Белогорске, можно было бы на телефоне отследить где какой автобус едет! Неужели у нас настолько дыра в Благовещенске что невозможно подобный удобный сервис сообразить?

  • Lame

    Lame
    2 часа назад

    Автоколонну давно пора закрыть(оптимизировать).Этож сколько бюджетных денег сэкономится..!

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    все для народа все для людей ))))

  • косыночка

    косыночка
    1 час назад

    Перекресток студенческая и игнатьевское шоссе, построили кучу новых домов, людей тыщи, автобусов нет вообще в город. 11 маршрут очень не справляется. Район заселили, сделайте маршруты. По студенческой хотя бы, там даже уже построены остановки,но для кого.

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    все для "народа " все для "людей" ))))

  • ИТЛ

    ИТЛ
    1 час назад

    Территорию тролейбусного парка скомуниздили тролейбусы продали и теперь жируют. А вы лохи голосовали за кого сами знаете. Теперь стойко переносите результаты своего выбора.Кстати всё по схеме авто колоны 12 75. Поздравляю до встречи в сентябре на выборах.

  • Жанна

    Жанна
    53 минуты назад

    А я до сих понять не могу: зачем было оптимизировать троллейбусы? Когда их убирали, обещали, что город не будет испытывать неудобств, мол, равнозначно заменят на автобусы. И что теперь?

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    Самый дибильный маршрут. Сам как-то полчаса ждал

    Не исключаю, что автобусы автоколонны гоняют по частным маршрутам, а для лохов ездит пара автобусов 2К

  • farfalla

    farfalla
    46 минут назад

    Вообще когда снимали троллейбусные линии, то у дэпо появилось 8 новых автобусов. И соответственно эти автобусы после закрытия троллейбусного дэпо пополнили парк автоколонны. И куда они теперь делись? Или их благополучно отдали на другие маршруты, а линия 2К обойдется?

  • nerro

    nerro
    37 минут назад

    Да гады, зла не хватает. ((

    Верните 2К на линию в нормальном режиме, а не один автобус в час.

  • alex 3

    alex 3
    16 минут назад

    Скоро и автобусы уберут, останется только Яндекс-такси.

  • Виктогрия

    Виктогрия
    15 минут назад

    косыночка

    Перекресток студенческая и игнатьевское шоссе, построили кучу новых домов, людей тыщи, автобусов нет вообще в город. 11 маршрут очень не справляется. Район заселили, сделайте маршруты. По студенческой хотя бы, там даже уже построены остановки,но для кого.



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