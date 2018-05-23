На севере Приамурья пройдет дождь с мокрым снегом: прогноз на 24 мая

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В Амурской области 24 мая ожидается переменная облачность. Местами по востоку пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя. Ночью по северу местами дождь будет с мокрым снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Термометры ночью покажут плюс 5…10 градусов, по крайним районам при прояснении будет от нуля до минус 5. Днем температура составит 17…22 градусов тепла, в дожде по северу будет плюс 8..13.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днем – до 2-7 метров в секунду с порывами 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3…5, днем – плюс 19….21, сообщает Амурский гидрометцентр.