Спасатели нашли следы и очки пропавшего работника Норского лесхоза

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Как сообщалось ранее, в понедельник, 21 мая, в Селемджинском районе в 18 километрах от поселка Февральск с пожара ушел подсобный рабочий ГАУ АО «Норский лесхоз». В первый день поиски проводились силами лесхоза и полиции – результата они не дали. Для дальнейших поисков было решено привлечь профессиональных спасателей.

21 мая из Благовещенска в Селемджинский район на поиски пропавшего мужчины отправилась группа спасателей Амурского поисково-спасательного отряда в составе 10 человек. К ним уже на месте присоединились еще пять профессиональных спасателей поисково-спасательной группы города Сковородино Амурского центра ГЗ и ПБ.

22 мая было обследовано 88 квадратных километра, в том числе 38 квадратных километров наземной группировкой. Поиски проходят в сложных условиях из-за непростой местности: леса, болота, мари. Вчера спасателями Амурского центра ГЗ и ПБ были обнаружены очки пропавшего и следы человека, ведущие к озеру. Возле водоема следы обрываются.

На месте работают помимо 15 спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ пять человек пожарных ПЧ-58 Райчихинска, сотрудники полиции, лесники. С воздуха пропавшего амурчанина ищет вертолет «Амурской авиабазы», сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.