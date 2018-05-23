Амурчанин подозревает, что газовики сбрасывают в Гилюй отработанное масло (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видеозапись, сделанную на прошлой неделе в 130 километрах от Тынды, на реке Гилюй. Житель Тынды обнаружил там бочку с отработанным маслом. Мужчина предполагает, что «отработку» в бочках с маркировкой «Газпром» в реку сбросили газовики, работающие в Тындинском районе.

На видео автор подробно описывает, где обнаружил бочку. Емкость подтекает, масло попало в реку. Мужчина поднял бочку и отнес ее подальше от воды. «Бочка почти полная. Неизвестно, сколько таких бочек на дне реки. Надо проводить проверку и привлекать виновных к ответственности», – говорит Леонид. Он намерен обратиться в природоохранную прокуратуру.

По словам Леонида, в Тындинском районе работают газовики. «Видимо, утилизировать отработанное масло дорого, поэтому они избавляются от него таким способом – выбрасывая в реку», – предполагает тындинец. По его мнению, бочки в реку выбросили в 2017 году, когда в Гилюе поднялась вода.

«По факту обнаружения на берегу реки Гилюй емкости с нефтепродуктами Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением контролирующих органов организована проверка, с целью установления собственника емкости, наличия ущерба окружающей среде, а также водному объекту. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечения к ответственности виновных лиц», – комментирует помощник амурского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Клюшниченко.

Редакция ИА «Амур.инфо» намерена обратиться за комментарием в компанию, осуществляющую строительство магистрального газопровода «Сила Сибири».