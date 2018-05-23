В семи амурских домах начался капитальный ремонт

Еще в семи многоквартирных домах Амурской области начались работы по проведению капитального ремонта. Они расположены в Благовещенске, Свободном, селах Среднебелая, Васильевка, Ивановка.

В Благовещенске работы по ремонту крыш начались по адресам: улица Амурская, 102, улица Богдана Хмельницкого, 94. В селе Среднебелая Ивановского района – улица Лазо, 11. В селе Васильевка Белогорского района – в микрорайоне Солнечный в доме № 5.

При ремонте крыш будет проведена замена стропильной системы, обрешётки, шиферного кровельного покрытия на оцинкованный профнастил. Утеплитель, будет заменен на современные минеральные теплоизоляционные плиты «Базалит». Кроме того, при разработке проектно-сметной документации домов, Фонд капремонта предусмотрел установку специальной защитной сетки от птиц в просветах между кровлей и перекрытием.

В городе Свободный на улице Мухина, 13, селе Ивановка Ивановского района на улице Пионерская, 44, и селе Среднебелая на улице Герки Рулева, 8, начались работы по проведению капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

На этих объектах будет проведена замена стояков системы водоснабжения, водоотведения, выводящих труб системы водоотведения, разводящих трубопроводов. В инженерной системе отопления будет проведена замена стояков системы отопления и системы розлива. В инженерной системе электроснабжения проведут замену внутридомовых разводящих магистралей, распределительных этажных щитов, электрических сетей и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем.

«В рамках модернизации узлов учета и управления устанавливаются термопреобразователи, датчики давления, тепловычислитель и GSM-модем для дистанционного учета данных. Внедрение современных систем учета позволяет эффективно контролировать потребление электроэнергии и тепла, – рассказал генеральный директор областного фонда капитального ремонта Сергей Батурин. – При ремонтных работах используется современная кабельная продукция, минимизирующая потери электроэнергии даже при длительной эксплуатации. Кроме того, кабели, которые используются в ремонтных работах, обладают негорючими свойствами. Для большей защиты от возникновения пожаров и короткого замыкания кабели укладывают в каналы. Такая система размещения проводки упрощает в дальнейшем её эксплуатацию и текущий ремонт».

В подъездах и внешней стороне зданий будут установлены светильники с низким энергопотреблением и антивандальной защитой. В технических помещениях домов установят аварийные светильники, которые рассчитаны на работу в течение 12 часов в случае внезапного отключения электричества, сообщает областное министерство ЖКХ.