Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

Положение «Саратовских авиалиний» определится на следующей неделе

Положение «Саратовских авиалиний» определится на следующей неделе
Фото: ria.ru

Компания «Саратовские авиалинии» предоставила руководству Росавиации документы, которые необходимы для снятия ограничений сертификата эксплуатанта, заявил замглавы авиаперевозчика Михаил Герасименко. «Теперь Росавиация их изучит, а затем специалисты прибудут непосредственно на предприятие», – сказал он.

По словам Герасименко, компания ожидает специалистов регулятора в ближайшие дни – через неделю, 28-29 мая, надзорное ведомство примет окончательное решение.

Топ-менеджер отметил, что сотрудникам компании удалось устранить все замечания Росавиации, в том числе касающиеся безопасности полетов.

17 мая в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. В письме ведомства говорилось, что Росавиация просит компанию до 30 мая обеспечить вывоз всех пассажиров, находящихся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, срок пребывания за границей которых заканчивается после 30 мая.

18 мая состоялось заседание совета директоров компании, на котором был рассмотрен вопрос выполнения требований Росавиации и регулирования авиационной деятельности в целях снятия ограничений сертификата эксплуатанта. На нем руководство пришло к выводу, что «Саратовские авиалинии» способны обеспечить безопасность полетов. Также авиакомпания возобновила продажи авиабилетов.

Проверки в отношении «Саратовских авиалиний» начались после крушения самолета компании 11 февраля в Московской области. Тогда в результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Сначала Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля, а затем до 30 мая. До этого времени авиаперевозчик должен устранить замечания регулятора.

Просмотров всего: 233

#транспорт

распечатать


Происшествия

Упавший в Хабаровском крае вертолет из Приамурья не был зарегистрирован
Общество 12

На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться
Экономика 4

Правительство готово снизить акцизы на горюче-смазочные материалы
Происшествия 5

Самолет, вылетевший из Москвы в Благовещенск, вернулся в Домодедово
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь