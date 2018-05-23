Положение «Саратовских авиалиний» определится на следующей неделе

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Компания «Саратовские авиалинии» предоставила руководству Росавиации документы, которые необходимы для снятия ограничений сертификата эксплуатанта, заявил замглавы авиаперевозчика Михаил Герасименко. «Теперь Росавиация их изучит, а затем специалисты прибудут непосредственно на предприятие», – сказал он.

По словам Герасименко, компания ожидает специалистов регулятора в ближайшие дни – через неделю, 28-29 мая, надзорное ведомство примет окончательное решение.

Топ-менеджер отметил, что сотрудникам компании удалось устранить все замечания Росавиации, в том числе касающиеся безопасности полетов.

17 мая в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. В письме ведомства говорилось, что Росавиация просит компанию до 30 мая обеспечить вывоз всех пассажиров, находящихся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, срок пребывания за границей которых заканчивается после 30 мая.

18 мая состоялось заседание совета директоров компании, на котором был рассмотрен вопрос выполнения требований Росавиации и регулирования авиационной деятельности в целях снятия ограничений сертификата эксплуатанта. На нем руководство пришло к выводу, что «Саратовские авиалинии» способны обеспечить безопасность полетов. Также авиакомпания возобновила продажи авиабилетов.

Проверки в отношении «Саратовских авиалиний» начались после крушения самолета компании 11 февраля в Московской области. Тогда в результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Сначала Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля, а затем до 30 мая. До этого времени авиаперевозчик должен устранить замечания регулятора.