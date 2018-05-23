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сегодня, 11:36 1

В Хэйхэ торжественно открыли Международную торгово-экономическую ярмарку

В Хэйхэ торжественно открыли Международную торгово-экономическую ярмарку

В китайском городе Хэйхэ в торжественной обстановке открыли Международную торгово-экономическую ярмарку. Церемония прошла в местном народном художественном театре. После торжественного мероприятия официальная делегация Приамурья посетила выставочные площадки.

На открытии перед собравшимися выступили мэр Хэйхэ Се Баолу и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй. С открытием ярмарки участников поздравила и первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

«В 2014 году мы впервые синхронизировали проведение ярмарок, а с 2016 года они проводятся под общим названием "Российско-китайская выставка приграничных городов". Престиж этих мероприятий растет, увеличивается интерес участников и зрителей. Желаю успехов, воплощения в жизнь планов и проектов», – сказала Марина Дедюшко.

Для гостей мероприятия прошел красочный концерт, в котором приняли участие как китайские артисты, так и творческие коллективы из Приамурья и Якутии.

Официальная делегация Приамурья посетила выставочные площадки. На них представлена продукция и услуги предпринимателей из КНР и Амурской области, Республики Саха (Якутия). Также состоялась презентация потенциала развития приграничных городов России и Китая, презентация проектов сотрудничества.

Кроме того, в рамках посещения Хэйхэ и открытия ярмарки прошла протокольная встреча первого зампреда правительства Приамурья Марины Дедюшко и заместителя губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй. Они отметили позитивные итоги сотрудничества российского и китайского регионов. Речь шла о взаимодействии в сферах сельского хозяйства, туризма, энергетики, строительства и других.

Было отмечено, что строительство трансграничного мостового перехода через Амур идёт в соответствии с графиками. Также на встрече было уделено внимание вопросу синхронизации работы пунктов пропуска в Хэйхэ и Благовещенске. Сейчас такой эксперимент проводится и даёт положительный эффект.

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие туризма и продолжение сотрудничества в различных сферах, сообщает правительство Амурской области.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 секунд назад

    На фото баба Валя? Почему тогда Дедюшка переговоры ведет?

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