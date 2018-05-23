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Упавший в Хабаровском крае вертолет из Приамурья не был зарегистрирован

Упавший в Хабаровском крае вертолет из Приамурья не был зарегистрирован
Фото: Igor113's Blog

Межгосударственный авиационный комитет не будет расследовать крушение частного вертолёта на севере Хабаровского края. Такое решение принято из-за того, что воздушное судно не было зарегистрировано, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«По уточнённым данным, переданным нам Росавиацией, вертолёт не был зарегистрирован. Расследовать авиапроисшествие с незарегистрированным судном не в нашей компетенции», – объяснил сотрудник пресс-службы ведомства и добавил, что расследованием займётся Росавиация.

Ночью в понедельник, 21 мая, в районе слияния рек Шевли и Уда в Тугуро-Чумиканском районе произошла жесткая посадка частного вертолета. Пилот и пассажиры успели выбраться из воздушного судна до его возгорания, но по пути в охотничий домик один из пострадавших скончался из-за сердечного приступа.

Мужчины добрались до зимовья, откуда их потом вывезли на вертолете. Пострадавших доставили в поселок Экимчан, а затем – в Благовещенск, в областную клиническую больницу. У одного из них поврежден позвоночник, у второго – ушибы лица, сотрясение мозга.

Правоохранители завели уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека.

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#происшествия #транспорт

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