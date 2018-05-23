На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться

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Российские железные дороги проводят акцию «Фотографировать разрешается». 22 мая акция стартовала на вокзалах станций Чита-2 и Благовещенск. Она проводится в поддержку свободного фотографирования для личного пользования на пассажирских объектах железнодорожного транспорта.

Акция «Фотографировать разрешается» проходит на всей сети железных дорог ОАО «РЖД». Она охватывает около 100 объектов железнодорожной инфраструктуры – вокзалы, станции, остановочные пункты, – расположенные более чем в 60 городах. В их числе Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и станции Московского центрального кольца, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Саратов, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск и другие населенные пункты.

Для удобства желающих сделать фотографии на память в помещениях вокзалов, на перронах и привокзальных территориях, открытых для общего доступа граждан, размещены специальные стикеры «Фотографировать разрешается». Главными критериями выбора зон для фотографирования стало не только наличие интересных и красивых видов, но и обеспечение безопасности пассажиров.

«Любительские фотосъемки, предназначенные для личного пользования, проводимые в местах обслуживания пассажиров на вокзалах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров, разрешены и не требуют получения какого-либо согласования», – подчеркивают железнодорожники.