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23мая
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сегодня, 11:16 12

На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться

На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться
Фото: static.vl.ru

Российские железные дороги проводят акцию «Фотографировать разрешается». 22 мая акция стартовала на вокзалах станций Чита-2 и Благовещенск. Она проводится в поддержку свободного фотографирования для личного пользования на пассажирских объектах железнодорожного транспорта.

Акция «Фотографировать разрешается» проходит на всей сети железных дорог ОАО «РЖД». Она охватывает около 100 объектов железнодорожной инфраструктуры – вокзалы, станции, остановочные пункты, – расположенные более чем в 60 городах. В их числе Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и станции Московского центрального кольца, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Саратов, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск и другие населенные пункты.

Для удобства желающих сделать фотографии на память в помещениях вокзалов, на перронах и привокзальных территориях, открытых для общего доступа граждан, размещены специальные стикеры «Фотографировать разрешается». Главными критериями выбора зон для фотографирования стало не только наличие интересных и красивых видов, но и обеспечение безопасности пассажиров.

«Любительские фотосъемки, предназначенные для личного пользования, проводимые в местах обслуживания пассажиров на вокзалах, не мешающие и не создающие неудобств и опасности для передвижения пассажиров, разрешены и не требуют получения какого-либо согласования», – подчеркивают железнодорожники.

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#жизнь #транспорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • бочкамеда

    бочкамеда
    1 час назад

    ой, а было низзя?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    1 час назад

    прикольно, а я и не знала, что раньше было нельзя фотографироваться...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Вот это прогресс! Чья заслуга, кому памятник при жизни ставить будут?

  • pacificstrong

    pacificstrong
    1 час назад

    ну наконец то , а я уже не думал что доживу

  • karlik nos

    karlik nos
    55 минут назад

    Побежал на ж/д вокзал ...

  • full

    full
    40 минут назад

    А можно снимать досмотр пассажира на рамке?

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    В России, после каждой новости надо смотреть, а где тут кидалово?

    Читаю внимательно: 22 мая акция стартовала на вокзалах станций Чита-2 и Благовещенск. Она проводится в поддержку свободного фотографирования для личного пользования на пассажирских объектах железнодорожного транспорта.

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    35 минут назад

    На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться обнажёнными.

  • gudimms

    gudimms
    34 минуты назад

    karlik nos займи и мне очередь.....

  • gudimms

    gudimms
    33 минуты назад

    karlik nos займи и мне очередь.....

  • gudimms

    gudimms
    33 минуты назад

    karlik nos займи и мне очередь.....

  • alex 3

    alex 3
    9 минут назад

    На железнодорожном вокзале Благовещенска разрешили фотографироваться...., но желающих все равно пока не нашлось.

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