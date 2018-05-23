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сегодня, 10:43 7

Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ могут начать в ноябре

Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ могут начать в ноябре
Фото: ria.ru

Строительство первой пограничной пассажирской канатной дороги через реку Амур между Россией и Китаем на российской стороне, возможно, начнется в ноябре этого года, сообщила РИА Новости зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко.

«На китайской стороне, возможно, (работы) начнутся в июне, на российской стороне этого пока не произойдет. У нас делается проект, завершается проектирование, должна пройти государственная экспертиза, и мы предполагаем, что начало строительства канатной дороги начнется, возможно, в ноябре. Но в любом случае эти моменты должны быть синхронизованы», – рассказала Дедюшко, которая возглавила делегацию правительства Амурской области на международной торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ.

Она отметила, что инвесторами с двух сторон выступает частная компания. Проект полностью частный.

«Пока это все в секрете, пока не будет подписано соглашение о строительстве канатной дороги между губернаторами. Видимо, это соглашение будет подписано до ноября месяца. Тогда уже официально можно будет назвать компании», – сказала Марина Владимировна.

Канатная дорога должна соединить китайский город Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск. Целями проекта, стоимость которого, по предварительным подсчетам, оценивается в 799 миллионов юаней (120 миллионов долларов), станут привлечение туристов, а также улучшение инфраструктуры для пересечения границы двух стран.

По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница, а между городами Благовещенск и Хэйхэ действует безвизовый режим. В настоящий момент между двумя городами действует достаточно активное транспортное сообщение, летом между ними курсируют пассажирские теплоходы. Осенью и весной, когда идет ледоход, теплоходы сменяют суда на воздушной подушке.

С 24 декабря 2016 года началось строительство моста Благовещенск – Хэйхэ. Ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой.

Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, китайская сторона – 5,2 миллиарда. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.

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#Китай #областная власть #строительство #экономика

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Комментарии
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  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    Я понять не могу что такого секретного назвать компанию, которая будет строить эту дорогу. Эта информация во первых секретна до поры до времени во вторых эта секретность наводит на мысли о аффилированности к властьимущим.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~могут начать



    А могут и не начать...

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    и не начнут

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Де жавю

    http://www.amur.info/search/?query=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8&search_type=all

    Заголовки на Амуринфо:

    В 2013 году Благовещенск и Хэйхэ свяжет канатная дорога

    СМИ: в Хэйхэ уже строят канатную дорогу

    Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ может начаться в 2015 году

    Строительство канатной дороги в Благовещенске может начаться в 2016 году

    Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ могут начать весной 2017 года

  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    1 час назад

    Кстати, готов быть первым пассажиром из России. Запишите тлф 211712

  • Кукумбер

    Кукумбер
    23 минуты назад

    А нытики форумные будут орать про распил, хотя фирма частная

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    А зачем нам канатная дорога, когда у нас уже нет КАА?

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