Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ могут начать в ноябре

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«На китайской стороне, возможно, (работы) начнутся в июне, на российской стороне этого пока не произойдет. У нас делается проект, завершается проектирование, должна пройти государственная экспертиза, и мы предполагаем, что начало строительства канатной дороги начнется, возможно, в ноябре. Но в любом случае эти моменты должны быть синхронизованы», – рассказала Дедюшко, которая возглавила делегацию правительства Амурской области на международной торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ.

Она отметила, что инвесторами с двух сторон выступает частная компания. Проект полностью частный.

«Пока это все в секрете, пока не будет подписано соглашение о строительстве канатной дороги между губернаторами. Видимо, это соглашение будет подписано до ноября месяца. Тогда уже официально можно будет назвать компании», – сказала Марина Владимировна.

Канатная дорога должна соединить китайский город Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск. Целями проекта, стоимость которого, по предварительным подсчетам, оценивается в 799 миллионов юаней (120 миллионов долларов), станут привлечение туристов, а также улучшение инфраструктуры для пересечения границы двух стран.

По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница, а между городами Благовещенск и Хэйхэ действует безвизовый режим. В настоящий момент между двумя городами действует достаточно активное транспортное сообщение, летом между ними курсируют пассажирские теплоходы. Осенью и весной, когда идет ледоход, теплоходы сменяют суда на воздушной подушке.

С 24 декабря 2016 года началось строительство моста Благовещенск – Хэйхэ. Ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой.

Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, китайская сторона – 5,2 миллиарда. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.