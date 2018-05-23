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Из-за непогоды в Приамурье тысячи человек остались без света, а школа и дом – без крыши

Из-за непогоды в Приамурье тысячи человек остались без света, а школа и дом – без крыши

Из-за циклона 22 мая в Приамурье почти три тысячи человек временно остались без электроэнергии, а частный дом и школа – без крыши. Последствия специалисты устраняли до позднего вечера.

В результате прохождения циклона по территории Амурской области было усиление ветра – в отдельных районах до 23 метров в секунду, сообщает пресс-служба амурского МЧС. По данным ведомства, 22 мая поступала информация о многочисленных случаях нарушения электроснабжения населения.

Частично без электроэнергии остались потребители 18 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях: Благовещенска, Благовещенского, Селемджинского, Михайловского, Ивановского и Тамбовского районов.

В общей сложности обесточены оказались 457 жилых домов: 13 многоквартирных и 444 частных, в которых проживают около 2 900 человек.

По состоянию на час ночи все аварийно-восстановительные работы были завершены. Электроснабжение подается в полном объеме. Восстановление проводили 14 аварийно-восстановительных бригад ДРСК.

По данным Амурских электрических сетей, к ним поступило 219 жалоб на отсутствие электричества. Все они были отработаны, подача электроэнергии восстановлена. В частности, бригады энергетиков восстановили нарушенное из-за сильного ветра электроснабжение в селах Благовещенского района – Новопетровке, Новинке, Прядчине и Натальине. Воздушная линия, напряжением 35 кВ отключилась в 16:41 22 мая. На осмотр линии с двух сторон вышли две бригады. Линия электропередачи проходит по сложной местности – лесу и болоту. Это затянуло поиски повреждения. Через три часа был обнаружен обрыв вязки проводов. В течение часа бригады восстановили электроснабжение к девяти часа вечера.

Из-за ураганного ветра в Зее на двух зданиях снесло крышу. Без 120 квадратных метров кровли осталась местная школа – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Центр образования. Частично кровельное покрытие было сорвано на частном доме на площади 15 квадратных метров. По данным амурского МЧС, по состоянию на 22:30 часов местного времени 22 мая поврежденная кровля школы была полностью восстановлена. Кровлю частного дома собственник будет восстанавливать собственными силами.

Также очевидцы в Зее сняли видео упавшего тополя, который повалил столб и оборвал провода.

Последствиями шквалистого ветра в регионе активно делятся пользователи соцсетей. В одном из пабликов Свободного опубликованы снимки как шквалистый ветер сорвал балконную обшивку и повалил деревья.

Фото: SVB NEWS

Одно из них упало на припаркованную рядом машину.

Фото: SVB NEWS

А в селе Томское Серышевского района над квартирой верхнего этажа многоэтажки ивырвало шифер.

«После вчерашнего ветра в селе Томское вырвало шифер. Сказали делать не будут, так как в следующем месяце будут крыть новую. И ничего если дождь», – написал пользователь, приславший видео.

В областном центре 22 мая также разгулялась непогода.

Ветер повалил деревья, а в микрорайоне по Студенческой 25/1 унесло телевизионную антенну.

Фото: mreporter_blg

Как сообщало Амур.инфо из-за усиления ветра в Приамурье был введен режим повышенной готовности.

Ветреная погода сохранится и в среду, 23 мая. Для безопасности специалисты советуют не парковать машины вблизи зданий и деревьев, стараться не ходить под проводами и деревьями, рядом с рекламными конструкциями. Особое внимание нужно уделить детям. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам 112 и (4162) 518-112.

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#погода #природа #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    каждый раз сильный ветер доказывает, что современные варианты покрытия крыш - дрянь. Деревянные хилые реечки с листами железа при порывах превращаются в парус, правда очень опасный для прохожих. Какой идиот придумал такой вариант? Наверное тот, кто торгует металлопрофилем. Советские крыши пережили не один шквал.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    "никогда такого не было и вот опят!!.. Ну и? где же хвалёная конкуренция с качеством работ?.. де волшебный рынок?

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    давно пора понять что черепица гораздо надежнее. весь запад давно так делает

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    зачем черепица? чем плох шифер?

  • sinoptik

    sinoptik
    30 минут назад

    ФИОкаждый раз сильный ветер доказывает, что современные варианты покрытия крыш - дрянь. Деревянные хилые реечки с листами железа при порывах превращаются в парус, правда очень опасный для прохожих. Какой идиот придумал такой вариант? Наверное тот, кто торгует металлопрофилем. Советские крыши пережили не один шквал.


    золотые слова. И, да, не было в Амурской области вчера ураганного ветра. Он имеет четкую градацию - 33 м/с и более. А кровли из профиля летят при любом сильном ветре (особенно если на соплях приделаны).На фото упавшее дерево ( в Свободном?) не имеет ни одного листочка. 22 мая. Это значит что оно сухое и его спилить надо было, оно и при 10 м/с скоро завалилось бы.

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