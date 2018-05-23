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сегодня, 10:21 0

Амурчане, не зарегистрировавшие вовремя недвижимость, платят высокий земельный налог

Амурчане, не зарегистрировавшие вовремя недвижимость, платят высокий земельный налог
Фото: cultmoscow.com

За несвоевременную регистрацию права собственности на недвижимость владельцам приходится платить земельный налог с учетом повышающего коэффициента. За 2016 год 16 амурчан были вынуждены заплатить земельный налог на сумму 351 тысяча рублей.

Налоговая служба Амурской области обращает внимание, что налог с коэффициентом 2 будет начисляться на земельные участки, приобретенные в собственность для индивидуального жилищного строительства, в случае если по истечении 10 лет с момента получения разрешения на строительство физическое лицо, владелец участка, не зарегистрировало право собственности на построенный на этой земле объект недвижимости. Таковы требования статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

То есть, если гражданин приобрел участок в 2007 году и не зарегистрировал право собственности на построенный дом, исчисление налога за 2017 год будет производиться с учетом повышенного коэффициента.

На земельные участки, приобретенные в собственность для иных видов строительства (не для постройки жилого дома для собственных нужд), исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с момента государственной регистрации прав на данные участки и вплоть до регистрации собственности на построенный объект недвижимости.

Если гражданин в 2016 году приобрел в собственность такой участок (например, для среднеэтажной комплексной жилой застройки) и не зарегистрировал права на построенный объект, то исчисление налога за 2017 год для него будет производиться с учетом коэффициента 2.

В случае государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до завершения трехлетнего срока строительства, излишне уплаченная сумма налога (с коэффициентом более 1) подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.

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