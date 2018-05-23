Правительство готово снизить акцизы на горюче-смазочные материалы

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«Такое решение остановит рост цен или даже уменьшит их для розничного потребителя», – сказал он.

Также о готовности правительства к такому решению заявил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков, По его словам, акцизы на бензин снизят на три тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо — на две тысячи. Депутат отметил, что с начала года цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9 %. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в сфере ТЭК уверен, что уменьшение акцизов на топливо – это только один шаг на пути к уменьшению цен на бензин. Он обращает внимание, что такого роста не было за все время работы биржи.

«Беспрецедентный рост оптовых цен за два месяца прошедших со дня выборов президента до назначения правительства. По сути, в этот период бесконтрольности, безвластия действительно оптовые цены выросли почти на 30 %.То, что перед выборами держали низкие цены, это очевидно.

А вот то, что потом началось: действительно ситуация толкала цены вверх и должного контроля со стороны регулятора за этим беспрецедентным ростом цен с нашей точки зрения не было. Более того, ФАС постоянно выступала с успокоительными заявлениями: рост рыночных цен обоснован. Но розничные цены уже не в пределах инфляции. Как-то два противоречивых заявления со стороны регулятора получается: Цена уже выросла на 30 %, ФАС считает, что все нормально, но при этом пытается сохранить розницу в пределах инфляции. Так не бывает.

На сегодняшний день розничные цены выросли уже на 7 % с начала года. Но, по сути, это произошло с марта месяца. А у нас вся инфляция годовая существенно ниже – 5 %», – заявил эксперт.

По данным Росстата, на 14 мая средняя розничная цена бензина перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Как пояснила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, вклад в это внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.

Это привело к тому, что 17 мая Российский топливный союз написал открытое письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов. В нем говорилось, что рынок автомобильного топлива испытывает ценовые потрясения, связанные с беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, при этом уровень цен бьет исторические рекорды. И попросил дать поручение – принять меры для обеспечения справедливого ценообразования на оптовом и розничном рынках моторного топлива, обеспечивающего работу всем субъектам в равных, конкурентных условиях.

В свою очередь, Комитет по энергетике Госдумы намерен запросить в правительстве России информацию о причинах роста цен на топливо в нынешнем году, а также о мерах, предпринимаемых для недопущения их роста.