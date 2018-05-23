Температура понизится до плюс 18 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 23 мая

Фото: afon-ru.com

В Амурской области 23 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, местами порывы составят 14-19 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13…18 градусов, местами – плюс 5…10.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура составит плюс 16…18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL