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В России горит около 18 тысяч гектаров леса, более 14 тысяч из них – в Приамурье

В России горит около 18 тысяч гектаров леса, более 14 тысяч из них – в Приамурье
Фото: tass.ru

На утро среды, 23 мая, в России действуют 48 пожаров на площади 17 759 гектаров. Из них почти 14,5 тысячи горит в Амурской области: 13 629 гектаров земель лесного фонда и 830 гектаров – в Норском заповеднике, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 мая в России ликвидировано 122 лесных пожара на площади 14 881 гектар. Продолжает гореть еще больше 17 тысяч. Подавляющая часть лесов горит в Приамурье.

По сообщению Авиалесоохраны, на землях лесного фонда Приамурья действуют 11 пожаров на площади более 13 тысяч гектаров. В Хабаровском крае очагов возгорания больше – 18. Только вот общая их площадь – 2 326 гектаров. В остальных субъектах РФ площадь горящих лесов измеряется сотнями и даже десятками гектаров.

Отмечаются пожары на особо охраняемых природных территориях. Здесь снова лидирует Амурская область – горит 830 гектаров в Норском заповеднике. В Приморье от огня страдают сразу две охраняемые территории – ГПБЗ «Сихотэ-Алинский» и НП «Зов тигра». Общая площадь пожаров – 661 гектар. В Еврейской автономной области горят 7 гектаров заповедника «Бастак».

На тушении всех пожаров по стране задействовано 2 553 человека, 604 единицы техники. В авиационном мониторинге и тушении используются 34 воздушных судна. В рамках межрегионального маневрирования в Амурской области задействовано 276 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Амурской области. При этом режим ЧС здесь был снят 15 мая.

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#пожары #природа #происшествия

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