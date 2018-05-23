Ученые пугают климатическим хаосом из-за ослабления Гольфстрима: обзор прессы

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Об амурчанке, лишившейся сбережений; о пассивности русского народа; о подарочном наборе, состоящем из портянок и названном «Штирлиц» пишут сегодня газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Моей Мадонне» – сегодня публикуется материал «Как не стать миллионером». Дарья Дружинина рассказала об амурчанке, поверившей посулам банка АТБ и лишившейся своих кровных.

Что интересно, в различных СМИ менеджеры этого финансового учреждения сообщают, что банк работает в прежнем режиме, то есть его клиентам беспокоиться не о чем. Однако на запрос газеты по поводу сложившейся ситуации предпочли отмолчаться.

Очень интересно

О чем еще с интересом читал – о молодой семье – Павле, Насте и Сонечке Горян, которые бросили так называемые блага цивилизации и переехали жить в село. И теперь радуются необыкновенным восходам и закатам, изумительным пейзажам, прозрачному воздуху и здоровью ребенка. Правда, небольшая деталь: у хозяина семьи руки растут откуда надо, и те самые блага цивилизации – ванна, отопление и прочее и прочее – имеются и в их сельском доме. Все остальные подробности – в материале Анны Азановой.

Также в номере

Понимая, что меня ждут другие газеты, не могу, тем не менее, не назвать еще одной публикации «Мадонны». Она о том, что власть и общественность не могут сойтись в вопросах благоустройства благовещенского парка Дружбы. Прочитав этот материал Дарьи Дружининой (обязательно обратите на него внимание и вы), подумал и о несчастном Первомайском парке, который испоганили дурным железным ограждением и непонятным аттракционом для деревьелазов, и вообще о городе, который все меньше становится уютным.

И горестно вздохнув, я переключаюсь на другую газету, хотя в «Мадонне» еще читать-не перечитать.

Полный абзац

В «АиФ» обращает на себя внимание статья «Ода кубышке». Автор материала исследует вопрос, почему наш народ пассивен и не берет вилы, не устраивает революции, глядя на сверхдоходы олигархов. Как пример называется уже бывший министр сельского хозяйства Ткачев, ставший богаче в 100 раз – настоящий крестьянин! А все очень просто: власть убедила народ в том, что это нормальное явление, и все олигархи – патриоты России. И вполне возможно, что шутка о крепостных скоро перестанет быть таковой.

Также в номере

Я бы еще рассказал вам о том, как Китай медленно, но верно поглощает экс-советскую Среднюю Азию, да на глаза попала рубрика «Искусство», под которой рассказывается о том, как западные художники умудряются продавать за миллионы свои шедевры.

Описать словами картину американца Сая Твомбли под названием «Без названия» я не смогу, изучите ее фото в газете сами или найдите в интернете эти непрерывные спиральные линии на бумаге. Но то, что за них на аукционе Кристи отвалили больше 70 миллионов долларов – отмечу. И заметьте, я назвал самое пристойное.

Не пропусти

Вот мы и добрались до «Комсомольской правды». Есть где разгуляться для чтения. Одна статья Евгении Нифонтовой о том, как благовещенцы воюют за машино-места во дворах чего стоит. Или эротическое фото Хилари Клинтон с советской солдатской шапкой – загляденье. Ну, или заметка о том, что США и Великобритания из-за ослабления Гольфстрима вот-вот превратятся в ледяную пустыню – нам можно будет на бомбах сэкономить. Опять же хороша на фото Ангела Меркель, сильно смущенная, покрасневшая после того, как наш президент подарил ей букетик цветов – свои-то, поди, не дарят.

На посошок

Но я остановлюсь на материале, в котором рассказывается о том, что одна из московских компаний выпустила подарочный набор, состоящий из портянок. Портянки называются «Штирлиц», а на коробке – портрет актера Тихонова в роли штандартенфюрера СС. На портянках красуется надпись: «Не думай о секундах свысока».

Подумал: действительно, не ту страну назвали Гондурасом.