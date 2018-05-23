В Белогорске из огня спасли четырех человек: двое из них дети

23 мая ночью белогорским пожарным поступило сообщение о пожаре на Никольском шоссе. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. К месту вызова прибыли огнеборцы ПЧ-4 города в составе семи человек и двух единиц техники, а также дежурная смена спасателей Белогорска в составе трёх человек и одной единицы техники.

На момент прибытия огнеборцев горела квартира открытым пламенем. В течение восьми минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара помещение повреждено по всей площади. Звеном газодымозащитной службы были спасены четыре человека, живущие этажом выше, двое из которых дети. Пять человек эвакуировано. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL