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23мая
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сегодня, 09:10 0

Новые квитанции по оплате услуг ЖКХ получат россияне в июне

Новые квитанции по оплате услуг ЖКХ получат россияне в июне
Фото: polit.inf

Жители многоквартирных домов с 1 июня будут получать новые платежные квитанции об оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Приказ Минстроя опубликован на интернет-портале правовой информации и вступит в силу 26 мая. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу.

Новая квитанция будет более информативной: в нее включены размеры повышения платы, суммы долга и штрафа, данные о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Помимо этого, в ней будет указан идентификатор платежного документа и единого лицевого счета, нужные для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн, пишет «Коммерсант».

Отдельно в квитанции укажут расчет платы за содержание общедомового имущества. По каждому виду коммунального ресурса, расходуемого на содержание общего имущества, можно будет увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму.

В приказе уточняется, что новая форма платежной квитанции пока «примерная». В Минстрое пояснили, что могут быть изменены порядок и расположение строк.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ. Исключение в сделано только для социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

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#ЖКХ #российская власть #экономика

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