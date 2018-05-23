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сегодня, 07:59 11

Патриарх Кирилл поздравил Александра Козлова со вступлением в новую должность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил новоназначенных министров Российской Федерации. В их числе и бывший губернатор Приамурья Александр Козлов. Поздравительные слова опубликовали на сайте церковно-научного центра.

Амур.инфо публикует речь патриарха Кирилла:

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю вас с назначением на должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. За годы трудов на посту губернатора Амурской области вы зарекомендовали себя эффективным руководителем. Полагаю, что приобретенный опыт и свойственная вам ответственность будут способствовать плодотворной работе на новом месте вашего служения.

Дальний Восток является стратегически важным для нашей страны регионом. Его суровый климат и значительная территория требуют оперативного принятия взвешенных решений, и вам предстоит справиться с этой непростой задачей.

Надеюсь на развитие доброго взаимодействия местных органов власти и структур Русской православной церкви, которое будет и впредь способствовать утверждению в обществе духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия.

Желаю вам крепкого здравия, помощи божией и успехов в предстоящих трудах».

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#Дальний Восток #религия

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Гундяев тоже лижет? Удивительно.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А что? Он всех министров проздравляет? Ну точно, КАА - кому-то родня.

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    А казаки не поздравили что ле ?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    fullГундяев тоже лижет? Удивительно.
    а разве ему уже этот список предварительно на «визу» не приносят? Да, авторитет РПЦы уже ни только в народе , но и в верхах, ниже плинтуса.

  • us.2017

    us.2017
    56 минут назад

    " Великий и могучий " КАА ))))))

  • БаРмалей

    БаРмалей
    33 минуты назад

    Кружок лжецов и лицемеров

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    23 минуты назад

    А я думал у нас Церковь и Власть разделены. А оказывается без благословения хрен тебе, а не должность в Министерстве)))

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    Дружная банда))))

  • Obyknovennaya

    Obyknovennaya
    7 минут назад

    В развитии ДВ поможет только Бог,на себя чиновники уже давно не надеются.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 минут назад

    Дармоеды.)

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    5 минут назад

    Теперь он ему бабла отстегнет не по детски. А тот, поделится. Все, как обычно.

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