Патриарх Кирилл поздравил Александра Козлова со вступлением в новую должность

Амур.инфо публикует речь патриарха Кирилла:

«Уважаемый Александр Александрович! Поздравляю вас с назначением на должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. За годы трудов на посту губернатора Амурской области вы зарекомендовали себя эффективным руководителем. Полагаю, что приобретенный опыт и свойственная вам ответственность будут способствовать плодотворной работе на новом месте вашего служения.

Дальний Восток является стратегически важным для нашей страны регионом. Его суровый климат и значительная территория требуют оперативного принятия взвешенных решений, и вам предстоит справиться с этой непростой задачей.

Надеюсь на развитие доброго взаимодействия местных органов власти и структур Русской православной церкви, которое будет и впредь способствовать утверждению в обществе духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия.

Желаю вам крепкого здравия, помощи божией и успехов в предстоящих трудах».