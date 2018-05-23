Львам не стоит испытывать себя на выносливость, а Скорпионам нужны искренние люди: прогноз на 23 мая

Восход Солнца: 04:32.

Заход Солнца: 20:20.

Солнце в Близнецах.

Овен. Вы будете на высоте. Вы изобретательны, у вас возникают оригинальные идеи, кроме того, вы можете решать любые проблемы.

Телец. Звезды обещают вам приятный во всех смыслах день, но на дороге нужно быть осторожнее. Особенно, если отправляетесь за город на своем автомобиле.

Близнецы. Период располагает к неспешному выполнению дел. Тем не менее вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких людей.

Рак. Вас могут соблазнять обилием вкусной еды на дипломатических приемах и в элитных клубах. К тому же переутомление может создать стрессовый режим для организма.

Лев. He стоит планировать на данный день занятия, требующие физической или психологической выносливости, длительной концентрации внимания.

Дева. Можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств.

Весы. Этот день идеально подходит для внедрения новых идей, воплощения фантазий, реализации планов. Вкладывайте деньги в обучение.

Скорпион. Если захочется сойти с ума, сходите на здоровье, только подберите себе компанию искренних людей. Вы не должны принимать предложений от противоположного пола.

Стрелец. Не исключено, что сегодня переживания и беспочвенная тревога помешают ощутить себя счастливыми. Погрузившись в негативные эмоции, вы перестанете обращать внимание на приятные мелочи жизни.

Козерог. В этот день увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать и, руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок.

Водолей. Если друзья пригласят в гости или на лоно природы, соглашайтесь. Главное, не передайте шашлыка и острой пищи.

Рыбы. Сегодня вам удастся подогнать все хвосты, главное, чтобы проснулось такое желание.

Астролог: Вальдемар Небоходцев