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22мая
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сегодня, 22:37 0

Самолет, вылетевший из Москвы в Благовещенск, вернулся в Домодедово

Самолет, вылетевший из Москвы в Благовещенск, вернулся в Домодедово
Фото: m.sm-news.ru

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из московского Домодедово в Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Рейс № 299 Москва – Благовещенск совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за индикации о технической неисправности. Пассажиры будут отправлены резервным бортом в аэропорт следования – город Благовещенск», – сказали в компании.

По имеющейся информации, по факту началась служебная проверка.

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#происшествия #транспорт

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