Самолет, вылетевший из Москвы в Благовещенск, вернулся в Домодедово

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«Рейс № 299 Москва – Благовещенск совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за индикации о технической неисправности. Пассажиры будут отправлены резервным бортом в аэропорт следования – город Благовещенск», – сказали в компании.

По имеющейся информации, по факту началась служебная проверка.