Самолет, вылетевший из Москвы в Благовещенск, вернулся в Домодедово
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из московского Домодедово в Благовещенск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«Рейс № 299 Москва – Благовещенск совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за индикации о технической неисправности. Пассажиры будут отправлены резервным бортом в аэропорт следования – город Благовещенск», – сказали в компании.
По имеющейся информации, по факту началась служебная проверка.
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