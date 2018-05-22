В Благовещенске ликвидируют последствия сильного ветра

«В связи с усилением ветра до 20 метров в секунду в Благовещенске проведено оповещение населения. В ходе проведения работ по ликвидации последствий сильного ветра спасатели города, сотрудники ГСТК и АКС убрали более 20 упавших деревьев, веток. Восстановлена подача электричества во всех местах обрыва», – сообщает начальник ЕДДС управления по делам ГО ЧС Виталий Ларионов.

Во вторник, 22 мая, в результате сильного порывистого ветра в столице Приамурья были зафиксированы порывы линий электропередачи, падение веток. В ЕДДС и диспетчерскую службу филиала АО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» 23 горожанина сообщили об упавших деревьях, 65 сигналов об обрывах проводов, 10 звонков о ветках на линиях электропередачи. Четыре раза сообщали о падениях электроопор, столько же раз горожане заявили о нарушениях целостности кровли. Два раза звонили, сообщая о сорванных баннерах. Три звонка были о разбитых окнах.

По данным на 20 часов 22 мая, устранение проведено по большинству обращений. В частности, устранены 64 порыва линий электропередачи, заменены шесть опор высоковольтных линий, 17 изоляторов, включены в работу четыре фидера. «В некоторых случаях устранение повреждений затрудняется припаркованными автомобилями», – отмечают в ГО ЧС.

Ветреная погода сохранится и в среду, 23 мая. В Благовещенске ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. Для безопасности лучше не парковать машины вблизи зданий и деревьев, стараться не ходить под проводами и деревьями, рядом с рекламными конструкциями. Особое внимание нужно уделить детям.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам 112 и (4162) 518-112.