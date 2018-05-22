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Пластиковая банкнота, посвященная ЧМ–2018 по футболу, введена в обращение в России

Пластиковая банкнота, посвященная ЧМ–2018 по футболу, введена в обращение в России
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 22 мая Центробанк России ввел в обращение памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. Купюры изготовлены на полимерной основе, тираж составит около 20 миллионов экземпляров. Это первая банкнота, посвященная футболу.

На лицевой стороне банкноты изображены вратарь Лев Яшин и мальчик с мячом, который, по задумке ЦБ, «мечтает повторить достижения великих футболистов». На обратной стороне – летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже перечислены города, где пройдут матчи ЧМ-2018. Глава Гознака Аркадий Трачук отметил, что это первый случай, когда на банкноте изображен человек, не являющийся главой государства.

В ультрафиолетовом свете становятся видны официальные логотип и эмблема чемпионата, сообщает «Коммерсант».

«Мы впервые применили технологию новую, которая действительно основана на полимере, она зарекомендовала себя хорошо. И мы в дальнейшем будем при модернизации банкнот использовать в том числе эту технологию», – сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции.

По оценкам специалистов, долговечность пластиковых купюр примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных, отметил Аркадий Трачук.

Памятные банкноты можно будет купить в банках. «В мае-июне банкноты будут доставлены во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению», – цитирует Скоробогатову РИА Новости.

ЧМ–2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч чемпионата состоится 15 июля в «Лужниках».

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#спорт #экономика

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Ошибочка. Введена в обращение, значит данной купюрой можно будет расплачиваться, а это врятли возможно. Тем более её будут продавать те, кому всё время мало. Ктр ж её примет в обращение, она же памятник)))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Даешь больше фвнтиков, красивых и разных.

  • gbsdex

    gbsdex
    22 минуты назад

    300р штука на старте.

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