Амурский минобрнауки расследует конфликт в Муравьевской школе

После того как учительница Виктория Мясникова стала героиней программы «Простые вопросы» благовещенской телекомпании «Альфа-канал», в сельскую школу с проверкой отправилась комиссия из министерства образования и науки Амурской области.

Один из лучших учителей России Виктория Мясникова оказалась в непростой ситуации. Она вместе со своим учеником уехала на неделю в Москву защищать проект, над которым они трудились не один год. Там старшеклассник Дмитрий Снежков занял первое место. Возвращались с победой и надеялись, что в сельской школе их встретят с радостью. Ведь амурского ученика внесли в список одаренных детей России. Но вместо почестей учительница получила строгий выговор и удержание 10 000 рублей из зарплаты.

«Лично вызывали, проводили беседу, довольно жестко. Я пыталась объяснить ситуацию, которую и так все знали. Они просили меня – не просили, а требовали – извиниться перед коллективом. Для этого собрали учителей, чтобы я вышла и извинилась за то, что прогуляла», – рассказывает Виктория Мясникова.

Уроки физики и информатики, которые ведет Виктория, во время ее отсутствия никто замещать не стал, хотя, по информации учителя, коллеги были не против. Но директор Муравьевской школы не стала подписывать приказ о замещении и командировке. Поэтому отъезд учителя стал нарушением трудового договора, за которое Виктория получила наказание. Директор школы Марина Толстолутская комментировать ситуацию отказалась: «Данную ситуацию на сегодняшний момент никак не могу прокомментировать».

11-классник Дмитрий Снежков, который прославил свою школу, не понимает, почему его учительницу наказали. «Ладно бы, если мы туда съездили просто так и ничего не заняли, а тут наша работа была высоко оценена. Надо было уже, я считаю, не поднимать вот этого всего, а наоборот, мою преподавательницу поощрить. Все были очень удивлены, потому что раньше такого никогда не было. Странно как-то, что за победу не поощряют, а наоборот», – признается школьник.

По словам учителя, добиться поездки в столицу на конкурс было непросто. Деньги на билеты искала сама Виктория, в итоге помог крупный амурский производитель. Он перечислил необходимую сумму в районное управление образования, но выдали деньги за два дня до поездки. К тому времени авиабилеты подорожали. Недостающие средства дали организаторы конкурса. Тогда Виктория еще не знала, что неожиданно для себя станет прогульщицей.

«Выполнение программы по физике поставлено под серьезный риск, выполнения как такового не получается, потому что учитель отсутствует, а заместить именно уроки физики некому. Писать, на основании какого распорядительного документа Виктория Мясникова убыла, она отказалась. Поэтому в табеле были выставлены прогулы», – объясняет заместитель начальника отдела образования Тамбовского района Ольга Фризоргер.

Недопонимание между учителем и руководством Муравьевской школы дошло до областного министерства образования и науки. Чиновники отправились в Муравьевку с проверкой. «Будем проверять факты, изложенные учителем в СМИ. Чтобы принять справедливое решение, нужно провести всестороннее объективное расследование сложившейся ситуации», – подчеркивает министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

За 19 лет работы в школе Виктория Мясникова получила множество наград. В 2015 году одну из самых значимых – звание почетного педагога России. Есть также диплом за победу в конкурсе лучших учителей России и благодарственное письмо губернатора Амурской области.

Пока идет проверка, занятия в Муравьевской школе продолжаются по расписанию. После победы в конкурсе для 11-классника Дмитрия Снежкова открылись двери в престижные вузы России. А в качестве поощрения за победу в конкурсе Дмитрий будет получать из президентского фонда 20 тысяч рублей ежемесячно во время всего периода обучения в вузе.

Тем временем учительница готовится к следующей подобной поездке – вместе с ученицей 9-го класса она отправится в Санкт-Петербург с надеждой на победу своей воспитанницы и на то, что для нее самой в этот раз командировка завершится благополучно.