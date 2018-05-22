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Амурский минобрнауки расследует конфликт в Муравьевской школе

Амурский минобрнауки расследует конфликт в Муравьевской школе

В школу села Муравьевки Амурской области с проверкой приехала комиссия регионального минобра. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ученик этой школы выиграл Российский национальный конкурс и попал в список одаренных детей России. А учительница, которая помогала ему готовиться и сопровождала на конкурс, получила строгий выговор за прогул.

После того как учительница Виктория Мясникова стала героиней программы «Простые вопросы» благовещенской телекомпании «Альфа-канал», в сельскую школу с проверкой отправилась комиссия из министерства образования и науки Амурской области.

Один из лучших учителей России Виктория Мясникова оказалась в непростой ситуации. Она вместе со своим учеником уехала на неделю в Москву защищать проект, над которым они трудились не один год. Там старшеклассник Дмитрий Снежков занял первое место. Возвращались с победой и надеялись, что в сельской школе их встретят с радостью. Ведь амурского ученика внесли в список одаренных детей России. Но вместо почестей учительница получила строгий выговор и удержание 10 000 рублей из зарплаты.

«Лично вызывали, проводили беседу, довольно жестко. Я пыталась объяснить ситуацию, которую и так все знали. Они просили меня – не просили, а требовали – извиниться перед коллективом. Для этого собрали учителей, чтобы я вышла и извинилась за то, что прогуляла», – рассказывает Виктория Мясникова.

Уроки физики и информатики, которые ведет Виктория, во время ее отсутствия никто замещать не стал, хотя, по информации учителя, коллеги были не против. Но директор Муравьевской школы не стала подписывать приказ о замещении и командировке. Поэтому отъезд учителя стал нарушением трудового договора, за которое Виктория получила наказание. Директор школы Марина Толстолутская комментировать ситуацию отказалась: «Данную ситуацию на сегодняшний момент никак не могу прокомментировать».

11-классник Дмитрий Снежков, который прославил свою школу, не понимает, почему его учительницу наказали. «Ладно бы, если мы туда съездили просто так и ничего не заняли, а тут наша работа была высоко оценена. Надо было уже, я считаю, не поднимать вот этого всего, а наоборот, мою преподавательницу поощрить. Все были очень удивлены, потому что раньше такого никогда не было. Странно как-то, что за победу не поощряют, а наоборот», – признается школьник.

По словам учителя, добиться поездки в столицу на конкурс было непросто. Деньги на билеты искала сама Виктория, в итоге помог крупный амурский производитель. Он перечислил необходимую сумму в районное управление образования, но выдали деньги за два дня до поездки. К тому времени авиабилеты подорожали. Недостающие средства дали организаторы конкурса. Тогда Виктория еще не знала, что неожиданно для себя станет прогульщицей.

«Выполнение программы по физике поставлено под серьезный риск, выполнения как такового не получается, потому что учитель отсутствует, а заместить именно уроки физики некому. Писать, на основании какого распорядительного документа Виктория Мясникова убыла, она отказалась. Поэтому в табеле были выставлены прогулы», – объясняет заместитель начальника отдела образования Тамбовского района Ольга Фризоргер.

Недопонимание между учителем и руководством Муравьевской школы дошло до областного министерства образования и науки. Чиновники отправились в Муравьевку с проверкой. «Будем проверять факты, изложенные учителем в СМИ. Чтобы принять справедливое решение, нужно провести всестороннее объективное расследование сложившейся ситуации», – подчеркивает министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

За 19 лет работы в школе Виктория Мясникова получила множество наград. В 2015 году одну из самых значимых – звание почетного педагога России. Есть также диплом за победу в конкурсе лучших учителей России и благодарственное письмо губернатора Амурской области.

Пока идет проверка, занятия в Муравьевской школе продолжаются по расписанию. После победы в конкурсе для 11-классника Дмитрия Снежкова открылись двери в престижные вузы России. А в качестве поощрения за победу в конкурсе Дмитрий будет получать из президентского фонда 20 тысяч рублей ежемесячно во время всего периода обучения в вузе.

Тем временем учительница готовится к следующей подобной поездке – вместе с ученицей 9-го класса она отправится в Санкт-Петербург с надеждой на победу своей воспитанницы и на то, что для нее самой в этот раз командировка завершится благополучно.

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#образование

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Реакция с недельной задержкой...Тетечки престарелого возраста в Минобре?

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад



    Амурский минобрнауки расследует конфликт в Муравьевской школе



    С каких пор министерство мужского рода?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Мино̀брнау́ки. Существительное, неодушевлённое, средний род, несклоняемое (тип склонения 0

    по классификации А. А. Зализняка).

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Лаконика



    Амурский минобрнауки расследует конфликт в Муравьевской школе



    С каких пор министерство мужского рода?



    Да сейчас на всех СМИ подобное стало распространенным. Ну мы рядовые граждане всяко разно пишем, но в СМИ - это наш некий ориентир грамматических правил.

  • just me

    just me
    2 часа назад

    Или что-то не договаривается, или - полный маразм.

  • full

    full
    1 час назад

    just me

    Или что-то не договаривается, или - полный маразм.



    Вспомните, как у нас меняли представителя президента за опоздание самолета из Москвы. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Чинуши чинуш не тронут, как ворон ворону глаз не выклюет, а вот на учительницу накопают, согласно действующих формул. Всегда был и есть классический конфликт между талантом и посредственностью. Нужно писать жалобу в вышестоящую инстанцию, центральные СМИ, телевидение и т.п. и ни в ком мере не проглатывать эту пилюлю.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    На РЭН ТВ уже выдали сегодня....

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    в неделю 1 урок физики, вот ужас то сколько пропустили по программе

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    «Выполнение программы по физике поставлено под серьезный риск, выполнения как такового не получается, потому что учитель отсутствует, а заместить именно уроки физики некому. Писать, на основании какого распорядительного документа Виктория Мясникова убыла, она отказалась. Поэтому в табеле были выставлены прогулы», – объясняет заместитель начальника отдела образования Тамбовского района Ольга Фризоргер.

    Ну да - недельное отсутствие учителя никаким образом не компенсировать, выполнение программы упущено безвозвратно... Идиотизм.

    И вряд ли учитель мог уехать, не согласовав свое отсутствие с директором школы, как минимум.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Какие молодцы парень и педагог! Для них все двери открыты. Такого учителя переманят в какую-нибудь гимназию...А директор с завучем останутся прозябать. И некому будет честь школы защишать на конкурсах. А остальные учителя что молчат?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Директора на ставку учителя и в деревенскую школу преподавать. Пусть добиваются, хотя бы такого же результата на Российском национальном конкурсе, чтобы их учащиеся попали в список одаренных детей.

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    А остальные учителя что молчат?



    Как подпоют директору - так и премию получат. А против пойдут - на хлеб - воду по зарплате сядут.

  • СТ

    СТ
    47 минут назад

    Директор школы Марина Толстолутская комментировать ситуацию отказалась: «Данную ситуацию на сегодняшний момент никак не могу прокомментировать».


    Ну, надо же, как неожиданно...прям сказочница:)

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    14 секунд назад

    Одного меня смущает то, что учитель физики готовит ученика к конкурсу "Моря и океаны"? А следующий конкурс по какому предмету?

    А нафига в педе столько факультетов/кафедр? Оставить одну - универсальную! Вся страна, понимаешь ли, оптимизируется, а учителя лысые что ли?

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