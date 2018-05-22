Пенсионерка из Благовещенска просит помочь ей с кошками

«Пошла мусор выносить с ведром и корм понесла кискам. А там ребятишечки маленькие плачут, все в мазуте выпачканные. Показывают котенка, он весь в мазуте. Кто-то утопил котенка в мазуте, а дети вытащили… Ну, что сделаешь, говорю, сажайте в ведро», – вспоминает Любовь Семеновна историю спасения одного из своих питомцев.

У Любови Семеновны нет детей и внуков, свою любовь она отдает кошкам. Одинокая бабушка в свои 70 с лишним не представляет жизни без любимых питомцев. «Я без них не могу. Как жить, если не за кем ухаживать? Я из-за них только держусь», – признается пенсионерка.

Всю пенсию Любовь Рыжкова тратит на оплату коммунальных услуг, лекарства от многочисленных болезней и корм для кошек. С каждым днем уход за питомцами дается все сложнее. Время от времени кошачью спасительницу выручали квартиранты, но снимать комнату в квартире, где живут 22 кошки, больше никто не хочет.

«А кто за мной будет ухаживать? Кому я нужна? Родственников много, даже если каждому по кошке подарить, еще и не хватит. Но я ведь никому не нужна! Никто не позвонит, не спросит – как я тут. Ни в праздник, ни в день рождения, никогда», – печалится Любовь Семеновна.

Несмотря на трудности, одинокая бабушка не хочет отдавать своих питомцев в приют, но готова пристроить их в добрые руки. А еще пенсионерка надеется, что найдутся неравнодушные благовещенцы, которые захотят оказать какую-либо помощь – например, купить корм для ее пушистых любимцев. Для всех, кто готов помочь женщине и ее кошкам, Амур.инфо публикует номера телефонов Любовь Семеновны: 51-10-04 и +7-914-568-35-29.