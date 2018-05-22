В Благовещенске телемарафон «Крылья» поможет Найку Бенцелю

Кроме лечебной гимнастики, этим летом мальчика ждет сложная операция и гипсование ног. Сейчас каждый шаг дается с трудом. Как и все мальчишки, Найк любит часами гулять на улице, особенно на велосипеде. Но это для Найка не просто развлечение, но и способ ослабить мышечное напряжение в ногах. Шесть лет назад у ребенка диагностировали ДЦП, спастический тетрапарез. Мышцы ног напряжены из-за поражения нервной системы. Кататься на велосипеде Найку посоветовали харбинские врачи, у которых мальчик проходил курс лечения. ЛФК, точечный массаж и иглоукалывание дали результат. В Китае маленький амурчанин сделал первые шаги.

Прошлым летом семья поехала на лечение в Евпаторию. Разминали ноги лечебным массажем, выводили в правильное положение. Чтобы зафиксировать результат, накладывали гипс. Сейчас мальчику необходима повторная процедура. Врачи говорят, что только регулярным поэтапным гипсованием можно заставить ноги Найка правильно двигаться.

«После гипсования он ровнее ходил, был устойчивее, больше на пятку опирался. Но результаты лечения ослабевают, мы поддерживаем дома немного – занимаемся. Но лечение необходимо, можно даже два раза в год, врачи рекомендуют даже два-три раза в год. Но деньги нужны большие», – рассказывает папа мальчика Сергей Бенцель.

Найку также необходим курс кинезиотерапии. Деньги на лечебную гимнастику соберет телемарафон «Крылья». А вот реабилитация в Крымской клинике обойдется намного дороже – в 450 000 рублей. Собрать такую сумму родителям Найка не по силам. Семья живет на зарплату отца, он военный.

Мама мальчика трудоустроиться пока не смогла. Уход за сыном забирает все время и силы. Ведь в детский сад Найка согласились взять только несколько месяцев назад. «Не хотели его брать воспитатели – говорили, что плохо ходит, боялись. Ответственность большая за него, – говорит мама Юлия Бенцель. – В школу мы собираемся пойти с восьми лет, а пока реабилитация проходит. Хотим его по максимуму восстановить».

Кроме гипсования, в Крыму мальчику предлагают сделать операцию, чтобы снять напряжение мышц. Стопроцентный результат врачи не гарантируют. И тем не менее, родители Найка собирают деньги на лечение – в надежде на то, что в следующем году их сын сможет дойти до школы и сесть за парту самостоятельно.

Помочь Найку можно уже сейчас, не дожидаясь телемарафона. Амур.инфо публикует реквизиты. К 1 июля мальчику необходимо собрать 450 000 рублей. Помочь Найку и другим детям с ДЦП можно будет и 3 июня. В день телемарафона ящики для сбора пожертвований установят в торговых центрах «Острова», «Перекресток» и «Флагман», а также возле ротонды.

Номер карты Сбербанка: 6390 0203 9001 2896 60, «Яндекс-деньги»: 4100 1333 7068 981.