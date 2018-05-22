Возле благовещенского ОКЦ ветер снес рекламные конструкции и фонарь

В Амурской области во вторник, 22 мая, усилился ветер. Управление по делам ГО ЧС предупреждает об опасности, которая грозит людям в такую погоду. Возле Общественно-культурного центра в Благовещенске порывы ветра повалили столб, повредили баннеры и рекламные конструкции.

«Сегодня на территории ОКЦ ветер повредил два пилларса, часть баннеров и столб. Столб упал на тротуар. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время все восстановим, но только не сейчас, так как проводить работы при сильном ветре небезопасно», – сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

По данным специалистов Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая по области ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 14–19 метров в секунду. В Благовещенске ветер усилится до 14 метров в секунду.

В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения. Возможен обрыв линий электропередачи, падение веток деревьев, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, автомобилей, повышен риск получения травм.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 518-112.