На месте бывшего лагеря «Гастелло» появится турбаза с одноименным названием

На месте бывшего детского оздоровительного лагеря «Гастелло» появится база отдыха. Сейчас бизнесмен, который арендовал этот участок на 20 лет, делает реконструкцию лагеря, который достался ему фактически полностью разрушенным.

Аукцион на право аренды бывшего детского места отдыха выиграла благовещенская компания ООО ТСК «Бизнес-Содружество». Срок аренды – 20 лет. Ежегодно в бюджет Благовещенского района компания должна перечислять 330 тысяч рублей арендной платы.

«Лагерь сдан в аренду для целей отдыха, так как это земельный участок рекреационного назначения. Домики там еще 40-50-х годов. Серьезные строительные работы там запрещены ввиду особенностей участка. Через реконструкцию можно сделать ремонт прежних зданий, ничего глобального строить не имеет права. Можно какие-то здания поставить здания модульного типа – технологии позволяют сделать что-то достаточно современное», – рассказал глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

Общая площадь территории лагеря вместе с сосновым бором 6,6 гектаров. Лагерь, построенный еще в 1936 году, достался арендатору практически разрушенным. По словам генерального директора компании-победителя Алихана Муцаева, несколько месяцев ушло только на то, чтобы вывезти из лагеря мусор.

«3 месяца я почти вывожу оттуда мусор. Вы не поверите– я вывез 200 или 300 машин мусора. И еще столько же будет, ну как минимум еще 100 машин. Это очень много. Но мы его восстановим все равно. Мы его зачистили, там сейчас красота. Мы там кормушки понаставили и белки вернулись в лагерь уже. Дома разломали и разворовали лагерь целиком. Даже те, что остались. Вроде здания видны, а на самом деле заходишь внутрь, а там потолков нет, полов нет. Просто спилили и воровали», – описал увиденное Алихан Муцаев.

3 здания придется снести и восстанавливать с нуля, так как сейчас они представляют угрозу. Однако процесс это не быстрый. На каждое подобное действие необходимо получать соответствующее разрешение – документы на демонтаж, поделился бизнесмен. Пригодных для жилья домиков, которые можно восстановить, на сегодня осталось 11.

Восстановить «Гастелло» именно как детский оздоровительный лагерь нельзя, так как законодательство запрещает частные лагеря, объяснил мужчина. Поэтому там будет база отдыха. Название «Гастелло» и даже вывеску на въезде Алихан Муцаев собирается сохранить.

«Все как есть сохраню. У меня был случай: до того как мне лагерь передали, туда приезжали и даже пытались памятник Ленину увезти. На нем даже болгаркой надрезы сделали, чтобы убедиться, что он точно из белого мрамора сделан. Мне когда рассказали, я подошел, смотрю точно – прямо вот воротничок пальто срезали, но увезти не успели – местные начали возмущаться. Теперь мы его зачистили, и он красивенький стоит наш Владимир Ильич»,– рассказал арендатор.

В каждом доме сделают 4-5 комнат для отдыхающих. На все работы уйдет больше года и более 20 миллионов рублей, подсчитал бизнесмен.

Тормозит работу и разрушенный трансформатор лагеря. Обращения к энергетикам за восстановлением документов, чтобы узнать, какая там подавалась мощность, результатов пока не дали. Бизнесмен опасается, что на это уйдет еще несколько месяцев.

Основную часть домиков должны открыть к лету 2019 года. Новая база отдыха будет круглогодичной. Жарить шашлыки на территории, вероятнее всего, будет запрещено. Для электроприборов будет отдельное кирпичное здание. А поставить мангал можно будет метрах в 300-ах от лагеря – на берегу реки Зея. Там компания также арендовала участок – 1,7 гектара на 32 года, с арендной платой примерно в 120 тысяч рублей в год.

«В Натальино по Набережной улице течет Зея, там пляж – куда приезжают отдыхающие из Благовещенского и Свободненского районов. И после того как люди разъедутся, администрация убирала кучи мусора. После аренды мы вывезли оттуда весь мусор. Хотим поставить домики, и беседки и я хочу связать эту базу отдыха с "Гастелло". К примеру, отдыхающие в "Гастелло", могут бесплатно занимать на берегу беседки и так далее. Доступ к воде для населения будет свободным, а вот домики уже за арендную плату», – раскрыл задумку арендатор.

Как сообщало Амур.инфо, лагерю в Натальино уже более 80 лет. Детей он не принимает с 2011 года. Проблемы начались в 2010 году после распоряжения президента Дмитрия Медведева провести тотальную ревизию детских лагерей. Учреждение, которое находилось в частной собственности отошло федерации. Затем на баланс его приняла Благовещенская администрация, которая безуспешно дважды пыталась его продать, а затем решила сдать в аренду.