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В Амурской области проверяют готовность детских лагерей к лету

В Амурской области проверяют готовность детских лагерей к лету

В Амурской области межведомственная оздоровительная комиссия проверяет готовность загородных лагерей к приему детей. Через две недели там примут первых отдыхающих.

В состав комиссии входят представители министерств здравоохранения, социальной защиты населения, образования и науки, а также надзорные органы – специалисты Роспотребнадзора, управления МЧС, ГИБДД и МВД.

Особое внимание проверяющие уделяют вопросам обеспечения безопасного пребывания детей, состоянию игрового оборудования и прилегающих к учреждению территорий, организации полноценного отдыха, качественного медицинского обслуживания и питания.

В понедельник, 21 мая, специалисты проинспектировали загородный лагерь «Огонек» и лагерь имени Гагарина, оба находятся в Благовещенском районе. Во вторник, 22 мая, проверки прошли в лагерях «Радуга» и «Строитель», которые также находятся в Благовещенском районе.

«Все необходимые ремонтные работы в учреждениях идут в соответствии с графиком. Учреждения готовы к приему детей на 60–70 %», – отметила заместитель министра образования и науки Амурской области Ирина Вальченко.

В текущем году в Приамурье планируют организовать летний отдых для 84 000 детей. Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря осталась на уровне 2017 года и составляет около 25 000 рублей. Часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета.

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#дети #отдых

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