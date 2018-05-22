Орнитологи хотят запретить весеннюю охоту на птиц в Приамурье

Амурские орнитологи обеспокоились охотой на редких птиц. Свою позицию по этому поводу они рассказали на круглом столе под названием «Весна без выстрелов». Его организовали амурский экологический клуб «Улукиткан» и Союз охраны птиц России.

Мероприятие приурочили к Международному дню биологического разнообразия. Более десяти человек, среди которых орнитологи, представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и другие специалисты, обсудили на круглом столе открывшийся сезон охоты на птиц. Они обеспокоены сокращением редких видов в Приамурье из-за неконтролируемых отстрелов пернатых. В итоге участники круглого стола решили предложить региональным властям ввести запрет на весеннюю охоту, чтобы сохранить видовое разнообразие птиц в регионе, направив резолюцию.

«Весенняя охота ведёт к уничтожению охотничьих видов птиц. В каком размере – уже другой вопрос. Исходя из реальности, что у нас мало водоплавающих птиц, охота наносит им большой вред. Не надо забывать о том, что кроме птиц, которых добывают, есть и те, которые получают раны разной степени тяжести», – сказал орнитолог, председатель амурского отделения Союза охраны птиц России Василий Дугинцов.