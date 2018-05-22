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сегодня, 17:17 10

Орнитологи хотят запретить весеннюю охоту на птиц в Приамурье

Орнитологи хотят запретить весеннюю охоту на птиц в Приамурье

Амурские орнитологи обеспокоились охотой на редких птиц. Свою позицию по этому поводу они рассказали на круглом столе под названием «Весна без выстрелов». Его организовали амурский экологический клуб «Улукиткан» и Союз охраны птиц России.

Мероприятие приурочили к Международному дню биологического разнообразия. Более десяти человек, среди которых орнитологи, представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и другие специалисты, обсудили на круглом столе открывшийся сезон охоты на птиц. Они обеспокоены сокращением редких видов в Приамурье из-за неконтролируемых отстрелов пернатых. В итоге участники круглого стола решили предложить региональным властям ввести запрет на весеннюю охоту, чтобы сохранить видовое разнообразие птиц в регионе, направив резолюцию.

«Весенняя охота ведёт к уничтожению охотничьих видов птиц. В каком размере – уже другой вопрос. Исходя из реальности, что у нас мало водоплавающих птиц, охота наносит им большой вред. Не надо забывать о том, что кроме птиц, которых добывают, есть и те, которые получают раны разной степени тяжести», – сказал орнитолог, председатель амурского отделения Союза охраны птиц России Василий Дугинцов.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    2 часа назад

    Вместо пресечения браконьерства, бьют по дисциплинированным охотникам.

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Позорище... А то , что до тла выгорают гектары полей, болот, заказников???...птица на гнезде и кладка горят... Беспредельный отстрел дичи блатными, шишками и охотоаедами вне сезона ???...в это году сам наблюдал в биноколь, как охотнадзор крошил утву в ивановском районе, хотя был запрет... Просто бесит уже, что добропорядочным любителям охоты, которые ждут каждого сезона, как дня рождения в детстве, закручиваются гайки своим маразмом, вместо того, что бы серьёзно заняться решением реальных проблем.

  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад

    А чего заявление в прокуратуру не написали, раз "наблюдал, как охотнадзор крошил крякву..." и далее по тексту? И, кстати, который из охотнадзоров, их ныне несколько? А фамилии крошивших назвать можете?

    Лесник28Позорище... А то , что до тла выгорают гектары полей, болот, заказников???...птица на гнезде и кладка горят... Беспредельный отстрел дичи блатными, шишками и охотоаедами вне сезона ???...в это году сам наблюдал в биноколь, как охотнадзор крошил утву в ивановском районе, хотя был запрет... Просто бесит уже, что добропорядочным любителям охоты, которые ждут каждого сезона, как дня рождения в детстве, закручиваются гайки своим маразмом, вместо того, что бы серьёзно заняться решением реальных проблем.

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Сидели в засидке, добежать не успели бы... Белая делика старенькая...четыре человека, у двоих из них бляхи сверкали... Когда нас заметели, быстро удалились

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский считает птичий грипп современным способом войны и предложил отстрелять всех перелетных птиц, которые весной полетят в Россию.

    "Надо заставить правительство прекратить этот перелет птиц, никаких перелетов больше, пусть там на юге останутся, надо отстрелять всех птиц, поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма и любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании в среду.

    РИА Новости https://ria.ru/politics/20060111/42938045.html

    Щаз придет Абрамов и всех птиц перестреляет. Ибо нефиг.

  • Питерский

    Питерский
    58 минут назад

    Можно же охоту и на Дугенцова увидеть...Так к слову...

  • postal

    postal
    37 минут назад

    Хмык

    МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский считает птичий грипп современным способом войны и предложил отстрелять всех перелетных птиц, которые весной полетят в Россию.

    "Надо заставить правительство прекратить этот перелет птиц, никаких перелетов больше, пусть там на юге останутся, надо отстрелять всех птиц, поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма и любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании в среду.

    РИА Новости https://ria.ru/politics/20060111/42938045.html

    Щаз придет Абрамов и всех птиц перестреляет. Ибо нефиг.



    А чо,наркоманов они уж победили успешно,на всю Россию прогремели!

  • Хмык

    Хмык
    32 минуты назад

    Питерский

    Можно же охоту и на Дугенцова увидеть...Так к слову...



    Я понимаю эмоции охотников, но, тем не менее, я против весенней охоты.



    Кстати, и в советское время весеннюю охоту не всегда разрешали.



  • Тоха028

    Тоха028
    23 минуты назад

    это вы охотникам на северах скажите. для них это единственная возможность хоть что то подзаработать, мясо домой принести. и так палки в колеса, а тут еще и это...

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    Тоха028

    это вы охотникам на северах скажите. для них это единственная возможность хоть что то подзаработать, мясо домой принести. и так палки в колеса, а тут еще и это...



    Гыг. А там сам то на северах был?



    Запрет для городских, а северяне газет не читают, радио не слушают, о запретах не знают.



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