Из-за усиления ветра в Амурской области введен режим повышенной готовности

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Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» получил предупреждение синоптиков об ухудшении погодных условий с 22 по 23 мая. На этот период области введен режим повышенной готовности.

По данным Амурского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22 по 23 мая практически вся область окажется во власти шквального ветра. Максимальные порывы достигнут 18–23 метров в секунду.

«Порывистый ветер создает угрозу энергоснабжению, – говорит главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр Воробьев. – На территории области установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций в электросетях. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи персоналу».

В течение сегодняшнего дня бригады энергетиков неоднократно снимали ветки с линий электропередачи, наброшенные ветром. Энергетики предупреждают, что сильные порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи и отключению электроэнергии.

Сильный ветер продержится в Приамурье и Благовещенске больше суток. В среду, 23 мая, сила его порывов снизится до 14–19 метров в секунду, а ночью с 23-го на 24-е – до 10–15-ти.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщать об этом по телефону 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства, сообщает пресс-служба АО «ДРСК».