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Двое пострадавших во время жесткой посадки вертолета доставлены в Амурскую областную больницу

Двое пострадавших во время жесткой посадки вертолета доставлены в Амурскую областную больницу

В понедельник вечером, 21 мая, двух мужчин, которые пострадали во время жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае, доставили в Амурскую областную больницу. Оба, по словам медиков, находятся в стабильном состоянии. До этого они находились в поселке Экимчан.

«Оба пострадавших доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии, – рассказала замглавврача областной больницы Людмила Остапенко. – У одного – перелом позвоночника, у второго – ушибы лица, сотрясение мозга».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», частный вертолет, летевший из Амурской области, совершил аварийную посадку в Хабаровском крае. Люди успели эвакуироваться, но затем у одного из них, генерала ФСБ в отставке, случился сердечный приступ, и он скончался. Пострадавших доставили в поселок Экимчан Селемджинского района.

СМИ сообщали, что за штурвалом вертолета находился его владелец – белогорский бизнесмен Сергей Мельниченко.

Вечером, 21 мая, по факту аварийного приземления вертолета было возбуждено уголовное дело.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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