Профсоюзы Амурской области хотят видеть Александра Суворова на посту губернатора региона

«Федерация профсоюзов Амурской области, несомненно, поддержит своего кандидата, если он будет участвовать в борьбе за пост главы Амурской области. Александр Суворов – коренной амурчанин с огромным опытом руководящей работы, – говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк. – Он не понаслышке и не в теории знает все болевые точки и проблемы области и без сомнения сможет правильно распорядиться теми ресурсами, которыми обладает наша немалая территория».

Секретарь Общественной палаты Амурской области Владимир Седов, который знает Александра Суворова много лет, и успел с ним тесно поработать, также высказался за его выдвижение.

«Познакомились мы, когда я трудился во втором созыве в Общественной палате и входил в состав его рабочей группы. Работали мы слаженно и очень продуктивно. Совещания проводили обычно в семь утра, чтобы в восемь уже могли приступить к своим основным обязанностям. Также я знаю Александра Георгиевича по его профсоюзным делам. Он отстаивает права и решает проблемы членов профсоюзов, трудового народа в любых инстанциях, во всех кабинетах и на разных уровнях, – рассказывает Владимир Валентинович. – О проблемах в Амурской области он знает не понаслышке. Кроме того, работа в Совете Федерации позволила ему оценить ситуацию в области с позиции федерального масштаба. Он видит слабые места, знает, где стоит сделать усиление. Зная все болевые точки в регионе, он сможет выполнить все напутствия, которые озвучил Владимир Путин в майском указе».

Ветеран профсоюзного движения и общественный деятель Нина Бойко считает, что амурчанам нужно ответственно подойти к выбору будущего главы. С ее слов, кандидатура нынешнего председателя Федерации профсоюзов достойная.

«Он заслужил руководить областью. Я помню его совсем молодым человеком, когда он только возглавил профсоюзы области. Видела, как он рос и набирался опыта. Он понимает людей и всегда оказывается там, где нужна помощь профсоюза. Несмотря на сложные времена, ему удалось сохранить и даже нарастить профсоюзную деятельность. Суворов всегда на стороне работающих амурчан. Он всегда ратовал за сохранение и увеличение заработной платы. В критических вопросах он никогда не давал в обиду простого человека труда», – подытожила Нина Степановна.

Положительно об Александре Суворове также отзываются его коллеги. «Считаем, что именно таким должен быть глава региона – умным, дальновидным, хорошим стратегом и просто хорошим человеком, не равнодушным к людям и их проблемам», – высказались коллеги об Александре Суворове.

Родился 4 ноября 1957 года в Благовещенске. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и организация сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1982 году экономистом совхоза «Егорьевский» Благовещенского района, работал в областном объединении «Амурплодоовощхоз».

С сентября 1984 года работал в областном Совете профсоюзов, а затем в Федерации профсоюзов Амурской области – инструктором отдела по вопросам агропромышленного комплекса.

В июне 2001 года был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Амурской области. В марте 2008 года избран председателем Федерации профсоюзов Амурской области.

В 2008 году утвержден в первый состав членов Общественной палаты Амурской области.

Правительством Амурской области Александр Суворов делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 21 сентября 2015 года.