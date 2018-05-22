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Профсоюзы Амурской области хотят видеть Александра Суворова на посту губернатора региона

Профсоюзы Амурской области хотят видеть Александра Суворова на посту губернатора региона

Профсоюзы Приамурья готовы поддержать Александра Суворова, председателя Федерации профсоюзов Амурской области, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, если он выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора области. Досрочные выборы главы региона состоятся 9 сентября.

«Федерация профсоюзов Амурской области, несомненно, поддержит своего кандидата, если он будет участвовать в борьбе за пост главы Амурской области. Александр Суворов – коренной амурчанин с огромным опытом руководящей работы, – говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк. – Он не понаслышке и не в теории знает все болевые точки и проблемы области и без сомнения сможет правильно распорядиться теми ресурсами, которыми обладает наша немалая территория».

Секретарь Общественной палаты Амурской области Владимир Седов, который знает Александра Суворова много лет, и успел с ним тесно поработать, также высказался за его выдвижение.

«Познакомились мы, когда я трудился во втором созыве в Общественной палате и входил в состав его рабочей группы. Работали мы слаженно и очень продуктивно. Совещания проводили обычно в семь утра, чтобы в восемь уже могли приступить к своим основным обязанностям. Также я знаю Александра Георгиевича по его профсоюзным делам. Он отстаивает права и решает проблемы членов профсоюзов, трудового народа в любых инстанциях, во всех кабинетах и на разных уровнях, – рассказывает Владимир Валентинович. – О проблемах в Амурской области он знает не понаслышке. Кроме того, работа в Совете Федерации позволила ему оценить ситуацию в области с позиции федерального масштаба. Он видит слабые места, знает, где стоит сделать усиление. Зная все болевые точки в регионе, он сможет выполнить все напутствия, которые озвучил Владимир Путин в майском указе».

Ветеран профсоюзного движения и общественный деятель Нина Бойко считает, что амурчанам нужно ответственно подойти к выбору будущего главы. С ее слов, кандидатура нынешнего председателя Федерации профсоюзов достойная.

«Он заслужил руководить областью. Я помню его совсем молодым человеком, когда он только возглавил профсоюзы области. Видела, как он рос и набирался опыта. Он понимает людей и всегда оказывается там, где нужна помощь профсоюза. Несмотря на сложные времена, ему удалось сохранить и даже нарастить профсоюзную деятельность. Суворов всегда на стороне работающих амурчан. Он всегда ратовал за сохранение и увеличение заработной платы. В критических вопросах он никогда не давал в обиду простого человека труда», – подытожила Нина Степановна.

Положительно об Александре Суворове также отзываются его коллеги. «Считаем, что именно таким должен быть глава региона – умным, дальновидным, хорошим стратегом и просто хорошим человеком, не равнодушным к людям и их проблемам», – высказались коллеги об Александре Суворове.

Родился 4 ноября 1957 года в Благовещенске. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и организация сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1982 году экономистом совхоза «Егорьевский» Благовещенского района, работал в областном объединении «Амурплодоовощхоз».

С сентября 1984 года работал в областном Совете профсоюзов, а затем в Федерации профсоюзов Амурской области – инструктором отдела по вопросам агропромышленного комплекса.

В июне 2001 года был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Амурской области. В марте 2008 года избран председателем Федерации профсоюзов Амурской области.

В 2008 году утвержден в первый состав членов Общественной палаты Амурской области.

Правительством Амурской области Александр Суворов делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 21 сентября 2015 года.

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • Сервелат

    Сервелат
    3 часа назад

    всё равно не пройдет, что с поддержкой, что без поддержки.

  • starco

    starco
    3 часа назад

    Варяга пришлют, истину вам говорю :)

  • Пальмочка

    Пальмочка
    3 часа назад

    Ничего лично против Суворова не имею. Но считаю, что губернатор должен быть молодым. Возраст, есть возраст.

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Это так очевидно....

  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    Может не стоит ориентироваться на то, что хотят профсоюзы, ЕР, ЛДПР и т.д.? Может людям ориентироваться на кандидата достаточно молодого и реально могущего что-то полезного сделать для области?

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Абрамова например

  • chuma

    chuma
    2 часа назад

    Лучше Труша. Он спец в экономике.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Будет точь в точь как Козлов,другого не допустят,я так думаю.

  • gbsdex

    gbsdex
    2 часа назад

    где его заслуги? Видно, что ленивый

  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    От профсоюзов в настоящее время нет ни какого толку. Только взносы для себя любимых собирают.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Мочь и хотеть это немножко разное, поэтому мало ли что там профсоюзы хотят)))

    А вообще за все общение с профсоюзами еще со времен СССР сложилось мнение, что это самые бездари которые не хотят ни чего делать, а только на торжественных мероприятиях языком молоть могут, иногда грамоты или путевки зимой на море )))

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Какие еще профсоюзы? )))) Где они? Кто это вообще такие??? Тогда уж по данным СМС голосования)))) Вот чудик-самовыдвиженец.

  • Трололошевич

    Трололошевич
    1 час назад

    А кого? Абрамова?? Ну-ну..

  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад

    А где пометка "на правах рекламы"?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    А у нас есть профсоюзы!? А, эти! Так это не профсоюзы, а прихлебаи создающие видимость профсоюзов за подачки от властьимущих.

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад



    Профсоюзы Приамурья готовы поддержать Александра Суворов



    настоящие профсоюзы должны поддерживать людей, а не чиновников, но эти походу этого не знают

    в загибающихся европах профсоюзы постоянно требуют от властей снижение налогов, улучшение жизни для людей, отстаивают права людей

  • Ксения Г

    Ксения Г
    1 час назад

    Знаю Александра Георгиевича как грамотного руководителя. Он очень требователен, но справедлив. К тому же хорошо осведомлен о проблемах области. Имеет большой опыт на руководящей должности. Хорошая кандидатура.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    В общем, новость ни о чем. Никчемные профсоюзы мечтают о никчемном губернаторе.

  • системник

    системник
    59 минут назад

    Ксения Г

    Знаю Александра Георгиевича как грамотного руководителя. Он очень требователен, но справедлив. К тому же хорошо осведомлен о проблемах области. Имеет большой опыт на руководящей должности. Хорошая кандидатура.



    Интересно, а что путнего Суворов за свою жизнь сделал.

  • троль здесь

    троль здесь
    57 минут назад

    Ксения Г

    Знаю Александра Георгиевича как грамотного руководителя. Он очень требователен, но справедлив. К тому же хорошо осведомлен о проблемах области. Имеет большой опыт на руководящей должности. Хорошая кандидатура.



    начинается агитация? скоро вас агитаторов здесь будет много

  • Трололошевич

    Трололошевич
    55 минут назад

    Смотрю, за абрашу тут тоже начали топить..

  • aleks04

    aleks04
    55 минут назад

    Да ничего, даже из ДВОКУ в свое время выперли. Никогда не блистал какими-то особыми способностями

  • aleks04

    aleks04
    54 минуты назад

    Да ничего, даже из ДВОКУ в свое время выперли. Никогда не блистал какими-то особыми способностями

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    30 минут назад

    Mark1204От профсоюзов в настоящее время нет ни какого толку. Только взносы для себя любимых собирают.


    Ещё недвигу успешно в аренду сдают

  • VladimirOff

    VladimirOff
    28 минут назад

    Суворов, наконец, а то партии затеят дележ, а ты вроде с ними со всеми нормально.

  • Москвич

    Москвич
    25 минут назад

    Вопрос,почему молодой министр не двигает такихже молодых как он?

  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    12 минут назад

    Graf1977Мочь и хотеть это немножко разное, поэтому мало ли что там профсоюзы хотят)))

    А вообще за все общение с профсоюзами еще со времен СССР сложилось мнение, что это самые бездари которые не хотят ни чего делать, а только на торжественных мероприятиях языком молоть могут, иногда грамоты или путевки зимой на море )))


    +++++

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