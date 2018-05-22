Профсоюзы Амурской области хотят видеть Александра Суворова на посту губернатора региона
Профсоюзы Приамурья готовы поддержать Александра Суворова, председателя Федерации профсоюзов Амурской области, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, если он выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора области. Досрочные выборы главы региона состоятся 9 сентября.
«Федерация профсоюзов Амурской области, несомненно, поддержит своего кандидата, если он будет участвовать в борьбе за пост главы Амурской области. Александр Суворов – коренной амурчанин с огромным опытом руководящей работы, – говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк. – Он не понаслышке и не в теории знает все болевые точки и проблемы области и без сомнения сможет правильно распорядиться теми ресурсами, которыми обладает наша немалая территория».
Секретарь Общественной палаты Амурской области Владимир Седов, который знает Александра Суворова много лет, и успел с ним тесно поработать, также высказался за его выдвижение.
«Познакомились мы, когда я трудился во втором созыве в Общественной палате и входил в состав его рабочей группы. Работали мы слаженно и очень продуктивно. Совещания проводили обычно в семь утра, чтобы в восемь уже могли приступить к своим основным обязанностям. Также я знаю Александра Георгиевича по его профсоюзным делам. Он отстаивает права и решает проблемы членов профсоюзов, трудового народа в любых инстанциях, во всех кабинетах и на разных уровнях, – рассказывает Владимир Валентинович. – О проблемах в Амурской области он знает не понаслышке. Кроме того, работа в Совете Федерации позволила ему оценить ситуацию в области с позиции федерального масштаба. Он видит слабые места, знает, где стоит сделать усиление. Зная все болевые точки в регионе, он сможет выполнить все напутствия, которые озвучил Владимир Путин в майском указе».
Ветеран профсоюзного движения и общественный деятель Нина Бойко считает, что амурчанам нужно ответственно подойти к выбору будущего главы. С ее слов, кандидатура нынешнего председателя Федерации профсоюзов достойная.
«Он заслужил руководить областью. Я помню его совсем молодым человеком, когда он только возглавил профсоюзы области. Видела, как он рос и набирался опыта. Он понимает людей и всегда оказывается там, где нужна помощь профсоюза. Несмотря на сложные времена, ему удалось сохранить и даже нарастить профсоюзную деятельность. Суворов всегда на стороне работающих амурчан. Он всегда ратовал за сохранение и увеличение заработной платы. В критических вопросах он никогда не давал в обиду простого человека труда», – подытожила Нина Степановна.
Положительно об Александре Суворове также отзываются его коллеги. «Считаем, что именно таким должен быть глава региона – умным, дальновидным, хорошим стратегом и просто хорошим человеком, не равнодушным к людям и их проблемам», – высказались коллеги об Александре Суворове.
Родился 4 ноября 1957 года в Благовещенске. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и организация сельского хозяйства.
Трудовую деятельность начал в 1982 году экономистом совхоза «Егорьевский» Благовещенского района, работал в областном объединении «Амурплодоовощхоз».
С сентября 1984 года работал в областном Совете профсоюзов, а затем в Федерации профсоюзов Амурской области – инструктором отдела по вопросам агропромышленного комплекса.
В июне 2001 года был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Амурской области. В марте 2008 года избран председателем Федерации профсоюзов Амурской области.
В 2008 году утвержден в первый состав членов Общественной палаты Амурской области.
Правительством Амурской области Александр Суворов делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 21 сентября 2015 года.
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