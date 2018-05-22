40 молодых амурских семей получили господдержку на покупку жилья
В текущем году в Амурской области 40 молодых семей получили свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилья. Четыре семьи из Белогорска, Архаринского, Бурейского и Серышевского районов уже приобрели квартиры.
В 2017 году субсидии получили 36 семей.
Срок реализации свидетельств – семь месяцев. Выплата субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Амурской области.
«Информация о количестве молодых семей, состоящих на учете, ежегодно актуализируется органами местного самоуправления Амурской области и предоставляется в министерство ЖКХ, – рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Алексей Тарасов. – Хочу также отметить, что для получения средств субсидии в 2019 году молодым семьям необходимо до 1 июня 2018 года представить в администрации городов и районов по месту постановки на учет соответствующие заявления».
Просмотров всего: 680