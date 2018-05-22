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В Благовещенске оборудуют новый трехфазный светофор

В Благовещенске оборудуют новый трехфазный светофор
Фото: www.klg.aif.ru

Во вторник, 5 июня, в Благовещенске изменится режим работы светофора на перекрестке улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе. Электронный регулировщик здесь уже имеется, но летом он начнет работать в трехфазном режиме движения.

Как пояснили в ГИБДД Благовещенска, режим движения здесь станет аналогичным тому, что действует на перекрестках улиц Калинина – Пролетарской или Калинина – Тенистой.

«Изменения вводятся в связи с тем, что этот перекресток является аварийно-опасным участком, здесь происходит большое количество столкновений автомобилей, – пояснил старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД капитан полиции Олег Копейкин. – После анализа аварийной ситуации на городской комиссии по безопасности было принято решение изменить режим работы светофорного объекта».

По его словам, после того как изменили режим движения на перекрестках Калинина и Пролетарской и Калинина и Тенистой, дорожно-транспортные происшествия здесь практически прекратились.

Еще одна причина изменения режима работы светофора – увеличение пропускной способности на перекрестке, где в час пик наблюдается высокая интенсивность движения.

«Как таковых финансовых вложений это не потребует, добавил Олег Анатольевич. – 5 июня приедет специализированная бригада и перепрограммирует. Работать по-новому светофор начнет в первой половине дня».

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#транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    14 минут назад

    я думаю аварий станет значительно больше...временно конечно ,но

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