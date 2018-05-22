Амурские следователи подготовили памятку безопасности для детей

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С приближением летних каникул резко возрастает количество несчастных случаев с детьми. Амурское следственное управление перечисляет, на какие аспекты родителям следует обратить особое внимание. Опасность для детей представляют водоемы и открытые окна, а также бесконтрольное нахождение на улице.

Летом резко возрастает количество несчастных случаев на воде, в том числе с несовершеннолетними. При этом в подавляющем большинстве такие происшествия обусловлены несоблюдением элементарных правил безопасности: купание в неустановленных или малознакомых местах, отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых, злоупотребление спиртными напитками на отдыхе.

«Призываем жителей Амурской области неукоснительно соблюдать установленные правила безопасного поведения в местах общего пользования, проведения массовых мероприятий, летних оздоровительных учреждениях, на дорогах, спортивных, природных и иных объектах инфраструктуры», – говорят следователи.

Правоохранители подчеркивают: родители должны заботиться о безопасности детей при нахождении их в квартирах. Поэтому нельзя оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, необходимо установить на оконные рамы блокирующие устройства. Полагаться на то, что противомоскитная сетка выдержит вес ребенка, нельзя. В регионе уже не раз происходили трагедии, в результате которых гибли дети, выпавшие из окон.

«В летнее время дети часто остаются предоставленными сами себе, самостоятельно организовывают свой досуг, находясь продолжительное время на улице. Это существенно повышает для них вероятность стать жертвами преступников, которые входят к ним в доверие, после чего совершают преступления. В связи с этим родителям необходимо интересоваться времяпрепровождением своих детей, кругом их общения, в том числе и в социальных сетях, новыми друзьями – особенно, если друзья и знакомые намного старше детей. Следует своевременно принимать меры по ограничению общения детей с подозрительными личностями и обязательно сообщать о таких контактах в правоохранительные органы», – подчеркивают в СУ СК РФ по Амурской области.

На сайте амурского следственного управления опубликована памятка «Если вашим детям угрожает опасность». В ней рассказывается о правилах безопасного поведения, о том, как не стать жертвой преступления и куда обращаться за помощью.