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сегодня, 15:39 0

Амур.инфо предлагает читателям выбрать нового губернатора

В связи с происходящими кадровыми перестановками в правительстве Амурской области Амур.инфо запустило сразу два голосования. В первом читатели могут ответить на вопрос – Чем вам запомнился губернатор Александр Козлов? Во втором пользователям предлагается выбрать того, кого они хотели бы видеть в роли нового главы региона.

Голосования запущены 21 и 22 мая, закроются они через неделю. Пользователи уже активно оставляют свои голоса. Итоги редакция подведет 28 и 29 мая соответственно.

Как сообщалось ранее, 18 мая стало известно, что губернатор Приамурья Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. 21 мая вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра коллективу ведомства в Москве.

Пока неясно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Приамурья. Его в ближайшее время должен назначить президент РФ.

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#областная власть

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