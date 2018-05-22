Амур.инфо предлагает читателям выбрать нового губернатора

Голосования запущены 21 и 22 мая, закроются они через неделю. Пользователи уже активно оставляют свои голоса. Итоги редакция подведет 28 и 29 мая соответственно.

Как сообщалось ранее, 18 мая стало известно, что губернатор Приамурья Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. 21 мая вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра коллективу ведомства в Москве.

Пока неясно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Приамурья. Его в ближайшее время должен назначить президент РФ.