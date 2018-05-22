Амур.инфо предлагает читателям выбрать нового губернатора
В связи с происходящими кадровыми перестановками в правительстве Амурской области Амур.инфо запустило сразу два голосования. В первом читатели могут ответить на вопрос – Чем вам запомнился губернатор Александр Козлов? Во втором пользователям предлагается выбрать того, кого они хотели бы видеть в роли нового главы региона.
Голосования запущены 21 и 22 мая, закроются они через неделю. Пользователи уже активно оставляют свои голоса. Итоги редакция подведет 28 и 29 мая соответственно.
Как сообщалось ранее, 18 мая стало известно, что губернатор Приамурья Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. 21 мая вице-премьер РФ Юрий Трутнев представил назначенного министра коллективу ведомства в Москве.
Пока неясно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Приамурья. Его в ближайшее время должен назначить президент РФ.
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