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22мая
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сегодня, 15:40 0

В Благовещенске началась подготовка к купальному сезону

В Благовещенске началась подготовка к купальному сезону

В областном центре идет подготовка к купальному сезону. В ближайшие дни спасатели обследуют и вычистят дно рек и озер в местах отдыха горожан. Пока принимать водные процедуры специалисты настоятельно не рекомендуют – из-за низкой температуры воды.

По информации управления по делам ГОЧС Благовещенска, 24 и 25 мая спасатели будут обследовать и чистить дно в местах массового отдыха людей на озере в поселке Моховая Падь, на первом Владимировском озере, на реке Зее в поселке Зазейский и в Благовещенске в районе переулка Связной, а также на реке Амур в районе улиц Мухина – Артиллерийской и Мухина – переулка Уралова.

В ведомстве предупреждают, что сейчас купаться на водоёмах до начала купального сезона опасно для жизни. Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха в Благовещенске уже несколько дней держится на уровне 27 градусов, вода в водоёмах ещё холодная. Согласно информации Амурского ЦГМС, на 22 мая в Зее она составляет 15 градусов, тогда как предпочтительная температура для купания – 20–22 градуса.

Управление по делам ГОЧС города убедительно просит родителей напомнить детям меры безопасности в летний период. В случае опасности необходимо звонить по телефону оперативного дежурного города: 518-112, или по номерам: 112, 101.

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#жизнь #отдых

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