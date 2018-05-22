Сильный ветер в Белогорске повалил несколько тополей

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Во вторник, 22 мая, усилившийся южный ветер повалил в Белогорске два тополя: на улице Победы и на Никольском шоссе. Сообщения о происшествиях поступили на пульт оперативного дежурного.

В этот день ветер скорректировал работу муниципальных учреждений и предприятий Белогорска. Начальник городского управления по делам ГО и ЧС Михаил Драгунов пояснил, что службы работают в режиме повышенной готовности.

Как только поступили сообщения об упавших тополях, на место выехали группа спасателей управления по делам ГО и ЧС и специалисты служб по обеспечению жизнедеятельности муниципалитета.

«Их задачей было обеспечить оцепление, ограждение мест падения деревьев сигнальной лентой, а также уборка тополей, – рассказал Михаил Драгунов. – В связи с погодными условиями убедительно просим белогорцев соблюдать меры личной безопасности, по возможности избегать мест вблизи от линий электропередачи, рекламных конструкций. Крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности как в быту, так и при посещении лесов, дачных массивов».

С начала 2018 года на территории города убрано более трех десятков перестойных тополей. В связи с потенциальной опасностью падения аварийных деревьев их уборка будет продолжена, сообщает администрация Белогорска.