Жители благовещенской пятиэтажки задыхаются от запаха канализации

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В редакцию ИА «Амур.инфо» от имени жильцов дома обратилась благовещенка. Она рассказала, что в доме № 235 по улице Ленина произошла коммунальная авария. В результате все жильцы подъезда вынуждены жить в сырости, к тому же в квартирах ощущается сильный неприятный запах.

Дом по адресу: Ленина, 235, пятиэтажный, кирпичный, ему уже 46 лет. Подвала в здании нет, есть технический этаж – низкий, без окон. В феврале во втором подъезде засорилась канализация и отходы хлынули в техэтаж.

«Ощущался очень сильный неприятный запах, в квартирах пошла плесень от сырости. Нам сообщили, что засор находится за пределами территории дома, поэтому, чтобы найти место, где засорилась труба, нужно проводить согласования», – рассказывает жительница дома Наталья.

Тогда проблема решилась, но ненадолго. 13 мая канализация снова засорилась, и вот уже вторую неделю жильцы второго подъезда задыхаются в своих квартирах. «Мы даже не имеем возможности проветривать квартиры, потому что на улице рядом с подъездом такой же запах! Окна открыть невозможно. У многих из нас дети, в том числе ребенок-инвалид», – жалуется Наталья.

По ее словам, управляющая компания не может нормализовать ситуацию. «Отходы откачивают, но это не спасает. Подвал постоянно открыт, туда могут забежать дети и упасть в это болото», – опасается жительница дома.

В управляющей компании корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что дать комментарий сможет только специалист-инженер, который постоянно находится на выезде по объектам. Жители дома говорят, что им не объясняют, когда устранят засор. Поэтому онии продолжают вынужденно дышать воздухом, отравленным запахом нечистот.