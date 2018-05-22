Возле Февральска при загадочных обстоятельствах пропал человек, помогавший тушить пожар

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В Амурской области при тушении пожара снова пропал человек. Происшествие случилось в Селемджинском районе при борьбе с возгоранием примерно в 20 километрах от Февральска.

ЧП произошло в понедельник, 21 мая. Пропавший – Константин Банкович, 1979 года рождения – работник Норского лесхоза – это подтвердили в самом учреждении. Известно, что мужчина принимал участие в тушении пожара, однако, при каких именно обстоятельствах он пропал информации нет.

По имеющимся сведениям, в полицию обратился руководитель Норского лесхоза. В поисках сразу были задействованы трое полицейских, 32 человека из Норского лесхоза, 3 человека Амурской авиабазы и 4 единицы техники, в том числе вездеход и вертолет Ми-8. По состоянию на 20:00 21 мая, поиски результатов не дали, они возобновились с 9 часов утра вторника, 22 мая.

Пожар, при тушении которого пропал амурчанин, обнаружили 19 мая. Возгорание возникло в 18 километрах от Февральска. По последним данным на 21 мая, оно локализовано, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ. Площадь сгоревшей территории составила 830 гектаров.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье также продолжаются поиски десантника-пожарного из города Йошкар-Ола Республики Марий Эл, пропавшего 10 мая. ЧП произошло около поселка Снежногорск Зейского района. В первые дни поисков был обнаружен обрывок спецодежды с надписью: «Прости меня, доченька». Криминальных признаков в его пропаже нет, считают в авиалесоохране. Обычно поисковые мероприятия продолжаются 10 дней, но в данном случае было решено их продлить, рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.