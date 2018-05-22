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сегодня, 14:28 4

В Благовещенске пройдут массовые проверки родителей-водителей

В Благовещенске пройдут массовые проверки родителей-водителей
Фото: www.fcp-pbdd.ru

В областном центре Приамурья 23 и 24 мая сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. Автоинспекторов интересует, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

Проверки проводятся в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!» Всего за пять дней проведения мероприятия сотрудники отдельного батальона ДПС городской полиции привлекли к административной ответственности 33 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних в автомобиле. За четыре месяца с начала текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 517 водителей, нарушивших эти правила.

В ГИБДД обещают проверить максимальное количество водителей возле детских садов и школ Благовещенска. «Проблема небезопасной перевозки детей по-прежнему стоит очень остро, – отмечают автоинспекторы. – Многие родители не задумываются о последствиях нарушениях правил перевозки детей и не понимают, какую опасность это влечет. Безответственный водитель ставит под угрозу не только свои жизнь и здоровье, но и безопасность пассажиров, особенно детей».

За нарушение требований к перевозке детей в соответствии с пунктом 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!» будет проходить до 30 мая.

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#дети #закон #транспорт

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Комментарии
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  • galka

    galka
    1 час назад

    Проверки...проверки... А где брать люльку для перевозки младенцев? Все авто кресла сидячие. Как перевозить деток до 6-7 месяцев? Только б штрафы выписать...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    авто-люльки есть. везде продаются.

  • Nissan v6

    Nissan v6
    53 минуты назад

    на авито за 1000 брал

  • 123654

    123654
    11 минут назад

    А мне вот интересно другое, у меня у подруги ребенок, и раз пару месяцев мы с ней ездим погулять на набережную и что, мне теперь кресло нужно купить ради этого? А автобусы? Самый безопасный вид перевозок, где не подушек безопасности и кресла за частую об которые убиться можно и кресел там нет. Сдается мне что законодатели не о детях думают, ох не о детях.

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