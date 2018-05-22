В Благовещенске пройдут массовые проверки родителей-водителей

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В областном центре Приамурья 23 и 24 мая сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. Автоинспекторов интересует, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

Проверки проводятся в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!» Всего за пять дней проведения мероприятия сотрудники отдельного батальона ДПС городской полиции привлекли к административной ответственности 33 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних в автомобиле. За четыре месяца с начала текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 517 водителей, нарушивших эти правила.

В ГИБДД обещают проверить максимальное количество водителей возле детских садов и школ Благовещенска. «Проблема небезопасной перевозки детей по-прежнему стоит очень остро, – отмечают автоинспекторы. – Многие родители не задумываются о последствиях нарушениях правил перевозки детей и не понимают, какую опасность это влечет. Безответственный водитель ставит под угрозу не только свои жизнь и здоровье, но и безопасность пассажиров, особенно детей».

За нарушение требований к перевозке детей в соответствии с пунктом 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!» будет проходить до 30 мая.