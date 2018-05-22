Сильный ветер в Приамурье будет дуть около двух суток

В Амурской области в связи с приходом циклона наблюдается сильный ветер. Как сообщили в Амурском гидрометцентре, во вторник, 22 мая, максимальные порывы в Благовещенске достигают 18–23 метров в секунду. Сильный ветер дует по всей области.

Синоптики говорят, что такая скорость ветра вполне типична для Благовещенска. В областном управлении МЧС дополнили, что пришедший в Приамурье ветер способен нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. Сильный ветер продержится в Приамурье и Благовещенске больше суток. В среду, 23 мая, его скорость уменьшится до 14–19 метров в секунду, а ночью с 23-го на 24-е снизится до 10–15-ти.

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Василий Кленин