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сегодня, 14:11 0

Сильный ветер в Приамурье будет дуть около двух суток

Сильный ветер в Приамурье будет дуть около двух суток

В Амурской области в связи с приходом циклона наблюдается сильный ветер. Как сообщили в Амурском гидрометцентре, во вторник, 22 мая, максимальные порывы в Благовещенске достигают 18–23 метров в секунду. Сильный ветер дует по всей области.

Синоптики говорят, что такая скорость ветра вполне типична для Благовещенска.

В областном управлении МЧС дополнили, что пришедший в Приамурье ветер способен нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Сильный ветер продержится в Приамурье и Благовещенске больше суток. В среду, 23 мая, его скорость уменьшится до 14–19 метров в секунду, а ночью с 23-го на 24-е снизится до 10–15-ти.

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#погода #природа

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