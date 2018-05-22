Маткапитал для дальневосточников хотят значительно увеличить

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Размер материнского капитала для жителей ДФО нужно увеличить на 30 %. Это одно из предложений, которое вице‐премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев направил главе государства. Это, считает полпред, повысит привлекательность региона.

Кроме того, сообщает телеканал «360 градусов», Трутнев предложил освободить работающих родителей многодетных семей от уплаты НДФЛ, ввести единовременную выплату при рождении первого ребенка, возмещать затраты на покупку или строительство жилья при рождении второго и последующих детей. Все это, по мнению полпреда, поможет снизить отток населения с Дальнего Востока.

«Для того чтобы люди хорошо жили, им мало, что где-то в соседнем районе или даже в этом строится завод. Им надо хорошие условия, чтобы учить детей, водить их в детский сад, лечиться, комфортное жилье. Этим всем еще надо заниматься», — считает вице-премьер.

Как пишет REGNUM, по словам Трутнева, министерству экономики будет дано соответствующее поручение. Есть договоренность с главой Минэкономики РФ.