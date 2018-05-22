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сегодня, 14:07 0

Назначать и.о. губернатора Амурской области до появления врио не будут

Назначать и.о. губернатора Амурской области до появления врио не будут
Фото: www.amurobl.ru

В правительстве Амурской области разъяснили схему, по которой работают региональные власти до выборов нового губернатора, которые состоятся 9 сентября. В настоящее время в регионе ждут указа президента о назначении временно исполняющего обязанности (врио) главы области – он будет руководить регионом до единого дня голосования. При этом, пока врио не назначен, исполняющего обязанности (и.о.) не будет.

Александр Козлов сложил полномочия в связи со вступлением в новую должность министра по развитию Дальнего Востока 18 мая. После этого президент РФ должен назначить временно исполняющего обязанности губернатора. Об этом говорит федеральное законодательство. Решение президента о назначении принимается в форме указа. Врио будет руководить регионом до дня выборов.

В настоящее время информация о принятии президентом такого указа отсутствует, пояснили в правительстве Амурской области. При этом само правительство (все по тому же федеральному законодательству) продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в должность вновь избранного губернатора. Перед новым главой региона после выборов правительство должно будет эти полномочия сложить.

Что касается возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, когда необходимо вмешательство главы региона, то в случае если они произойдут до назначения врио, ответственность на себя возьмут органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

«Координационными органами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС являются комиссии, которые образованы для обеспечения согласованности между всеми структурами. В Приамурье это комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Амурской области, а постоянно действующий орган управления – министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Аналогичные органы управления созданы и во всех муниципальных образованиях региона. Поэтому, если случится ЧС, то ее ликвидацией займутся именно эти комиссии», – пояснили в региональном правительстве.

Фактически область до назначения врио остается без официального руководителя. Такая же ситуация сложилась в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Там тоже еще не назначены врио и нет и.о.

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#областная власть

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