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В Благовещенске посетительница магазина стащила чужую купюру (видео)

В Благовещенске посетительница магазина стащила чужую купюру (видео)

В одном из магазинов Благовещенска обнаружилась пропажа денег. Благодаря камере видеонаблюдения удалось узнать, что купюру с кассы стащила женщина. Попросив продавца подать ей товар, покупательница решила воспользоваться моментом.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в магазине, кража произошла в понедельник, 21 мая, около 15 часов. Незадолго до этой женщины в магазин заходил пенсионер, которого продавцы знают как постоянного покупателя.

«Дедушка забыл забрать сдачу, и кассир отложила купюру на кассу, надеясь, что вскоре он вернется за деньгами, – рассказывает продавец. – Подошла женщина, попросила принести ей какой-то товар из другого конца зала. Пока продавец ходила туда, покупательница вытащила купюру, рассчиталась ею и ушла».

В магазине добавляют, что в полицию обращаться не стали, так как украдено всего 100 рублей.

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#происшествия #торговля

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